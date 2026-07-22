264,1 mln dol. (w tym 124,5 mln z kin w USA i Kanadzie) to w tym roku najlepszy wynik otwarcia dla filmu aktorskiego. Wyższe wpływy w ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania miały jedynie dwie animacje. „Toy Story 5” przyniosła w skali globalnej 312 mln dol., w tym w Ameryce 159 mln, a „The Super Mario Galaxy Movie” – 372 mln dol. z całego świata, w tym 131 mln z Ameryki Północnej.

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Wyprzedane seanse o 2 w nocy

Co ciekawe, w przypadku „Odysei” 23 proc. tych trzydniowych wpływów pochodziło z kin IMAX. Nic dziwnego, bo naprawdę dopiero tam można dostrzec wirtuozerię tego filmu.

„Odyseja” została – jako pierwszy film w historii – nakręcona w całości kamerami IMAX (na taśmie IMAX 70 mm) i tam najlepiej widać efekty pracy ekipy.

W większości IMAX-ów „Odyseja” pozostanie co najmniej trzy tygodnie, a nawet do połowy sierpnia. Potem kina mają już zakontraktowane następne premiery. Nie jest wykluczone, że film Nolana pozostanie jeszcze na jakichś seansach. Podobnie jak w innych kinach. Ale na razie trwa szaleństwo. Bilety na dobre godziny są wykupione całkowicie, a widzowie rezerwują sobie miejsca na trzygodzinną epopeję nawet na 2.00 w nocy i 7.00 rano. A po pięciu dniach wyświetlania (od piątku do wtorku) światowy wynik „Odysei” to już ok. 300 mln dol.

Arcymistrz Nolan i nie tylko „Odyseja"

To było do przewidzenia. Christopher Nolan jest arcymistrzem potrafiącym połączyć wysokie walory artystyczne i wysokie wyniki finansowe. Łącznie wszystkie tytuły Nolana zdobyły dotąd 49 nominacji oscarowych i 18 statuetek. Od dwudziestu lat odnoszą też sukcesy kasowe, niezależnie, czy jest to adaptacja komiksów (seria „Mrocznego rycerza”) czy sci-fi („Incepcja”, „Interstellar”) czy dramat wojenny („Dunkierka”) czy wreszcie nagrodzona siedmioma Oscarami opowieść o wynalazcy bomby atomowej „Oppenheimer”.

Najlepszy wynik kasowy miał dotąd „Mroczny rycerz powstaje” (1,081 mld dol.), ale ponadmiliardowe wpływy z kin zanotował też „Mroczny rycerz”, a „Oppenheimer” dobijał do miliarda (zarobił w kinach 986,8 mln dol.).

Eksperci szacują, że wpływy z wyświetlania „Odysei” również mogą przekroczyć miliard dol.. I żartują, że kiniarze już teraz, w ciemno, zamawiają kolejny film Nolana.