Firma HBO Max ujawniła zwiastun i datę premiery nowego serialu. A także tytuł – nawiązujący do powieści i pierwszego filmu fabularnego „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, który trafił do kin 4 listopada 2001 r.

Reklama Reklama

Powieść J.K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” o małym czarodzieju ze szkoły magii w Hogwarcie ukazała się w czerwcu 1997 r. Osiągnęła niebotyczny sukces i brytyjska pisarka podarowała młodym czytelnikom kolejnych sześć historii o Harrym Potterze. Ostatnia z nich pojawiła się w 2007 r. Seria okazała się wydawniczym fenomenem. Została przetłumaczona na 80 języków świata, a jej sprzedaż przekroczyła pół miliarda egzemplarzy.

Czarodziej z Hogwartu

Nic dziwnego, że sięgnęli po nią filmowcy. W listopadzie 2011 r. odbyła się premiera filmu pod tym samym tytułem co pierwsza powieść. Osierocony jako niemowlę jedenastolatek trafia do Hogwartu, gdzie musi stoczyć walkę z jednym z nauczycieli, próbującym wykraść ze szkoły kamień filozoficzny zapewniający długowieczność. Potem widzowie mogli śledzić przygody Harry’ego Pottera, a także jego przyjaciół Hermiony Granger i Rona Weasleya i ich walkę z czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem w kolejnych sześciu produkcjach.

Ostatnia, podzielona na dwie części „Harry Potter i Insygnia Śmierci” weszła na ekrany w latach 2010-11. Kolejne odsłony „Harry’ego Pottera” reżyserowały sławy: Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell, David Yates. Filmy wypromowały na gwiazdora odtwórcę głównej roli Daniela Radcliffe’a, popularność zyskała również wcielająca się w Hermionę Emma Watson. Choć po zakończeniu serii żadne z nich nie stało się sławą hollywoodzką. Oboje, zwłaszcza Watson, wybrali znacznie spokojniejszą drogę kariery. Radcliffe sporo gra w teatrze – na Broadwayu i West Endzie.

Harry Potter w nowym serialu

Teraz serial o wymyślonym przez Rowling czarodzieju trafi na małe ekrany. Zaprezentuje go HBO. Jak zapowiadają twórcy, na ekranie pojawi się więcej bohaterów i więcej wątków zaczerpniętych z powieści. Harry’ego Pottera gra Dominik McLaughlin. Poszukiwania nowego Pottera i jego przyjaciół trwały kilka miesięcy, w zdjęciach próbnych wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieci.

Premiera serialu ma przypaść na czas Bożego Narodzenia 2026, a na razie HBO Entertainment i Warner Bros Television zaprezentowały pierwszy jego zwiastun. „Jesteś zwykłym chłopcem i tak masz się zachowywać – mówi do małego Harry’ego jego ciotka. Ale wszyscy wiemy, że Harry nie jest taki zwykły. A czy serial będzie cieszył się zainteresowaniem? W ciągu pierwszych kilku godzin zwiastun miał na YouTubie ponad 4 mln wyświetleń.