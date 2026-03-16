Oscary rozdane. Do kogo trafiły najważniejsze statuetki?

Z kolei w rywalizacji o pierwszoplanową rolę męską nie obyło się bez pewnej sensacji. Bardzo promowany do tej nagrody był Timothée Chalamet, bohater „Wielkiego Marty’ego”. W filmie tym wcielił się on w pingpongistę z połowy ubiegłego wieku, który po trupach jest gotowy dążyć do swoich celów – zarówno sportowych, jak i ekonomicznych. Ale członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej raz jeszcze udowodnili, że nie lubią skandali. A za taki uznano wypowiedź aktora, w której lekceważąco wyraził się o twórcach opery i baletu, wzbudzając ostry odpór wielu artystów ze Stevenem Spielbergiem na czele. To również ułatwiło drogę do Oscara Jordanowi.

Polskie akcenty na tegorocznej gali rozdania Oscarów

Polskie sukcesy? Nasz kandydat do Oscara „Franz Kafka” Agnieszki Holland w kategorii filmu zagranicznego nominacji nie dostał. Ale mieliśmy innego polskiego wygranego. Oscara za najlepszy krótki film animowany dostali Chris Lavis i Maciek Szczerbowski za krótką animację „Dziewczynka, która płakała perłami”. Szczerbowski urodził się w Poznaniu, wyjechał z Polski z rodzicami jako dziesięciolatek.

Blisko Oscara była Małgorzata Turżańska, która zdobyła nominację za kostiumy do „Hamneta” Chloe Zhao. W tym roku Polka wyczarowała też kostiumy do świetnych „Snów o pociągach”. Artystka, która urodziła się w Warszawie, szkołę skończyła w Pradze, a od dwóch dekad mieszka w Stanach. W wywiadach przyznaje, że najbardziej lubi „nie wiedzieć jak się do kostiumów zabrać”, a dzisiaj marzy się jej praca przy filmie sci-fi.

I wreszcie kategoria bardzo nam bliska: film zagraniczny. Zwyciężył faworyt: norweska „Wartość sentymentalna” Joachima Triera – opowieść o dysfunkcjonalnej rodzinie, o ojcu, który zjawia się w domu po wielu latach nieobecności i musi stawić czoła przeszłości swoich córek, w której go nie było.