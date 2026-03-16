Oscary rozdane. Do kogo trafiły najważniejsze statuetki?

Najwięksi zwycięzcy oscarowej gali - ekipa filmu „Jedna bitwa po drugiej”
A jednak! Oscar za najlepszy film: „Jedna bitwa po drugiej”. Oscar za najlepszą reżyserię: Paul Thomas Anderson. Oscar za najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson.
Było oczywiste, że w tym roku walka o Oscary rozegra się między obrazem „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona i „Grzesznikami” Ryana Cooglera. Pierwszy z nich miał 13 nominacji, drugi 16.
Oscary za najlepszy film
Ostatecznie wielki triumf podczas oscarowej gali odniósł ten pierwszy tytuł. Anderson zaproponował widzom opowieść o ojcu, dawnym buntowniku i rewolucjoniście, szukającym porwanej córki. Pokazał zwyrodnienia systemów politycznych, niszczące ekstremizmy, ukrytą pod powierzchnią codzienności agresję. I wygrał. „Jedna bitwa po drugiej” zdobyła sześć statuetek. Te najważniejsze odebrał sam Anderson: razem z innymi producentami za najlepszy film, a także za reżyserię i adaptowany scenariusz. Co ciekawe, ten niesztampowy artysta miał wcześniej na koncie osiem nominacji oscarowych za swoje dzieła, z których żadna nie zamieniła się w statuetkę.
„Jedna bitwa po drugiej” została też uhonorowana Oscarami za montaż i casting. Oscara za rolę drugoplanową dostał też Sean Penn. Zbuntowany aktor nie odebrał jej osobiście – nie pojawił się na gali, co zresztą wcześniej zapowiadał.
Ale „Grzesznicy” też nie wyszli z Dolby Theater z pustymi rękami. Ich twórcy zostali nagrodzeni czterema Oscarami. Ryan Coogler zawsze potrafi łączyć kino popularne z artystycznym i nie unikał przy tym tematów społecznych. Teraz udowodnił, że umie również łączyć w jednej opowieści różne gatunki. Świetnie zrealizowany film (podobno kosztował 100 mln dolarów) portretując wpływową rodzinę z Nowego Orleanu, pokazuje skorumpowaną władzę i mafię, a jednocześnie jest wiwisekcją układów rodzinnych. I cóż: nie przynosi żadnego katharsis. Coogler odebrał nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny, Michael B. Jordan zdobył Oscara za rolę pierwszoplanową, Ludwig Göransson za muzykę i wreszcie Autumn Durald Arkapaw za zdjęcia. Warto zauważyć, że to pierwsza taka statuetka dla kobiety.
Dużo emocji budzą zawsze nagrody aktorskie. W tym roku w kategorii najlepszej roli kobiecej emocji prawie nie było. Od początku wielką faworytką była Jessie Buckley, która w kostiumowym „Hamnecie” Chloe Zhao zagrała żonę Szekspira. To ona rzeczywiście dźwiga ten film o młodości autora „Hamleta” – o bólu po stracie dziecka, twórczości rodzącej się z bólu. Swoją pierwszą nominację Buckley dostała za kreację w „Córce” Maggie Gyllenhaal cztery lata temu. Co ciekawe, aktorka nigdy nie kryła, że jej droga życiowa nie była łatwa: od 17 roku życia cierpiała na depresję, zaburzenia jedzenia. Do dzisiaj raz w tygodniu spotyka się z psychoterapeutą.
Z kolei w rywalizacji o pierwszoplanową rolę męską nie obyło się bez pewnej sensacji. Bardzo promowany do tej nagrody był Timothée Chalamet, bohater „Wielkiego Marty’ego”. W filmie tym wcielił się on w pingpongistę z połowy ubiegłego wieku, który po trupach jest gotowy dążyć do swoich celów – zarówno sportowych, jak i ekonomicznych. Ale członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej raz jeszcze udowodnili, że nie lubią skandali. A za taki uznano wypowiedź aktora, w której lekceważąco wyraził się o twórcach opery i baletu, wzbudzając ostry odpór wielu artystów ze Stevenem Spielbergiem na czele. To również ułatwiło drogę do Oscara Jordanowi.
Polskie sukcesy? Nasz kandydat do Oscara „Franz Kafka” Agnieszki Holland w kategorii filmu zagranicznego nominacji nie dostał. Ale mieliśmy innego polskiego wygranego. Oscara za najlepszy krótki film animowany dostali Chris Lavis i Maciek Szczerbowski za krótką animację „Dziewczynka, która płakała perłami”. Szczerbowski urodził się w Poznaniu, wyjechał z Polski z rodzicami jako dziesięciolatek.
Blisko Oscara była Małgorzata Turżańska, która zdobyła nominację za kostiumy do „Hamneta” Chloe Zhao. W tym roku Polka wyczarowała też kostiumy do świetnych „Snów o pociągach”. Artystka, która urodziła się w Warszawie, szkołę skończyła w Pradze, a od dwóch dekad mieszka w Stanach. W wywiadach przyznaje, że najbardziej lubi „nie wiedzieć jak się do kostiumów zabrać”, a dzisiaj marzy się jej praca przy filmie sci-fi.
I wreszcie kategoria bardzo nam bliska: film zagraniczny. Zwyciężył faworyt: norweska „Wartość sentymentalna” Joachima Triera – opowieść o dysfunkcjonalnej rodzinie, o ojcu, który zjawia się w domu po wielu latach nieobecności i musi stawić czoła przeszłości swoich córek, w której go nie było.
– Zacytuję Baldwina, który powiedział, że wszyscy dorośli są odpowiedzialni za wszystkie dzieci. Nie głosujmy na polityków, którzy nie biorą tego pod uwagę – powiedział Trier na scenie.
To była oczywiście delikatna aluzja do sytuacji na świecie. Generalnie jednak gala była bardzo „grzeczna” i niemal całkowicie pozbawiona komentarzy politycznych. Pozwolili sobie na nie jedynie twórcy dokumentów „Pan Nikt kontra Putin” oraz „All the Empty Rooms”.
Ale mimo to tegoroczna edycja Oscarów była bardzo ciekawa. Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej raz jeszcze potwierdzili, że ich nagrody zmieniają się. Już żaden krytyk europejski nie może o nich pisać z lekceważeniem i wyższością. Wśród dziesięciu nominowanych tytułów były filmy wybitne: mocne wiwisekcje społeczne i niełatwe analizy relacji rodzinnych. Coraz częściej pojawiają się na tej liście filmy europejskie, czasem też azjatyckie czy południowoamerykańskie. Także aktorzy amerykańscy utracili już monopol na statuetki.
A że członkami Akademii mogą zostać wszyscy twórcy nominowani do Oscarów, ten proces wychodzenia, ich filmowy gust będzie coraz bardziej wpływał na amerykańskie nagrody. Zresztą podejście samych Amerykanów też się zmienia. Razem ze zmieniającym się światem.
