Aktualizacja: 22.01.2026 15:17 Publikacja: 22.01.2026 14:56
Malgosia Turzanska
Foto: PAP/EPA
Turzanska została nominowana w kategorii najlepsze kostiumy za kostiumy do filmu „Hamnet” w reżyserii Chloe Zhao. Z kolei Szczerbowski, współautor filmu „The Girl Who Cried Pearls”, został nominowany w kategorii najlepsza animacja krótkometrażowa.
Turzanska urodziła się w 1980 roku w Krakowie. Skończyła studia kostiumograficzne na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, a edukację kontynuowała na New York University Tisch School of the Arts.
Przygodę z filmem rozpoczęła jako asystentka Agnieszki Holland na planie filmu „Janosik. Prawdziwa historia”. Potem, już jako kostiumografka, pracowała przy serialu Netfliksa „Stranger Things”, a także przy filmach „Plan Maggie”, „Zielony Rycerz. Green Knight”, „Sny o pociągach” i „Aż do piekła”.
W Nowym Jorku mieszka od 2005 roku. Od 2017 roku ma obywatelstwo USA.
Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca.
