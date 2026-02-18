Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kwestie omawiano podczas pierwszego dnia negocjacji w Genewie?

Na czele delegacji rosyjskiej stoi – inaczej niż w przypadku pierwszych dwóch rund rozmów w trójstronnym formacie – doradca Władimira Putina Władimir Miediński. Miediński ostatni raz stał na czele rosyjskiego zespołu negocjacyjnego prowadzącego rozmowy z Ukraińcami w czasie negocjacji prowadzonych w lipcu 2025 roku w Stambule, w formacie dwustronnym (Ukraina-Rosja).

Co wiadomo po pierwszym dniu negocjacji USA-Rosja-Ukraina w Genewie?

Rosjanie zmianę na czele delegacji (w czasie poprzednich dwóch rund rozmów w formacie trójstronnym w Abu Zabi na czele delegacji rosyjskiej stał admirał Igor Kostiukow, szef GRU) tłumaczyli tym, że rozmowy mają mieć szerszy zakres niż negocjacje w Abu Zabi i tym razem poruszone mają być kwestie terytorialne i inne żądania Rosjan. Kwestia przyszłości ukraińskiego Donbasu jest najpoważniejszym punktem spornym między Rosją a Ukrainą – Rosjanie od czasu spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce domagają się, by Ukraińcy wycofali się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu. Chodzi o kilkanaście procent powierzchni obwodu donieckiego – to teren silnie ufortyfikowany, przygotowany do długotrwałej obrony.

Rosjanie nie zgadzają się też, by po zawarciu pokoju jego przestrzegania pilnowały rozmieszczone na Ukrainie wojska sił europejskich. Tymczasem wysłanie takich wojsk nad Dniepr jest, zgodnie z zachodnimi propozycjami, jedną z gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy po wojnie.