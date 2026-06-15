Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne skierowały wspólne stanowisko w sprawie zapomnienia onkologicznego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Sygnatariusze zaapelowali, aby po upływie pięciu lat od zakończenia leczenia onkologicznego historia medyczna pacjenta nie stanowiła przeszkody, jeśli chodzi o dostęp do usług finansowych.

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Ozdrowieńcy onkologiczni są dyskryminowani

Autorzy dokumentu twierdzą, że osoby, które wygrały walkę z rakiem, regularnie spotykają się z dyskryminacją ze strony ubezpieczycieli – odmawia się im zawarcia umów ubezpieczeń na życie lub od utraty pracy, bądź drastycznie zawyża stawki składek.

„Osoby, które zostały skutecznie wyleczone z choroby onkologicznej, nie powinny być traktowane przez ubezpieczycieli jako grupa podwyższonego ryzyka wyłącznie z powodu swojej odległej historii chorobowej” – podkreślili autorzy apelu w przesłanym stanowisku.

Dane o chorobie ważne tylko przez pięć lat

W celu wyeliminowania krzywdzących praktyk, instytucje zaproponowały konkretne brzmienie nowego przepisu w art. 16 ustawy. Ma on brzmieć: „Dane osobowe dotyczące choroby nowotworowej nie mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane do celów związanych z umową ubezpieczenia, stanowiącą zabezpieczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jeżeli od dnia zakończenia leczenia onkologicznego upłynęło 5 lat”.

Autorzy projektu wskazali, że zakaz ten ma być sformułowany jednoznacznie. Ma również obejmować wszystkie kategorie danych medycznych. Ochrona byłych pacjentów ma obowiązywać nie tylko w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej, ale także na etapie jej realizacji.

Zakaz ten musi być sformułowany jednoznacznie i obejmować wszystkie kategorie danych medycznych. Ochrona byłych pacjentów ma obowiązywać nie tylko w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej, ale również na etapie jej realizacji, czyli przy ewentualnej wypłacie świadczenia przez ubezpieczyciela.