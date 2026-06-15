Kobieta chorująca na nowotwór
Najnowsze badanie wykazało, że kobiety chore na raka mają większe szanse na przeżycie niż mężczyźni
Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne skierowały wspólne stanowisko w sprawie zapomnienia onkologicznego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Sygnatariusze zaapelowali, aby po upływie pięciu lat od zakończenia leczenia onkologicznego historia medyczna pacjenta nie stanowiła przeszkody, jeśli chodzi o dostęp do usług finansowych.
Autorzy dokumentu twierdzą, że osoby, które wygrały walkę z rakiem, regularnie spotykają się z dyskryminacją ze strony ubezpieczycieli – odmawia się im zawarcia umów ubezpieczeń na życie lub od utraty pracy, bądź drastycznie zawyża stawki składek.
„Osoby, które zostały skutecznie wyleczone z choroby onkologicznej, nie powinny być traktowane przez ubezpieczycieli jako grupa podwyższonego ryzyka wyłącznie z powodu swojej odległej historii chorobowej” – podkreślili autorzy apelu w przesłanym stanowisku.
W celu wyeliminowania krzywdzących praktyk, instytucje zaproponowały konkretne brzmienie nowego przepisu w art. 16 ustawy. Ma on brzmieć: „Dane osobowe dotyczące choroby nowotworowej nie mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane do celów związanych z umową ubezpieczenia, stanowiącą zabezpieczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jeżeli od dnia zakończenia leczenia onkologicznego upłynęło 5 lat”.
Autorzy projektu wskazali, że zakaz ten ma być sformułowany jednoznacznie. Ma również obejmować wszystkie kategorie danych medycznych. Ochrona byłych pacjentów ma obowiązywać nie tylko w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej, ale także na etapie jej realizacji.
Zakaz ten musi być sformułowany jednoznacznie i obejmować wszystkie kategorie danych medycznych. Ochrona byłych pacjentów ma obowiązywać nie tylko w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej, ale również na etapie jej realizacji, czyli przy ewentualnej wypłacie świadczenia przez ubezpieczyciela.
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