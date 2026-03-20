Dla Zary (Sophie Turner), pracowniczki londyńskiego funduszu emerytalnego, to miał być kolejny nudny dzień w korpo, lecz gdy tylko wchodzi do biura, do budynku wparowuje grupa uzbrojonych po zęby napastników, których celem są grube miliardy funtów. Kobieta i jej kolega Luke (Archie Madekwe) muszą zatwierdzić transakcję, która powoduje, że konta firmy zostają wyczyszczone do cna, a świadczenia tysięcy Brytyjczyków przepadają.

Tak zaczyna się „Skok”, a pierwszy odcinek tego serialu to istny majstersztyk. Dzięki zrównaniu ze sobą czasu ekranowego z czasem fabuły, twórcy operują sięgającym zenitu napięciem, by odsłonić przed widzem kulisy jednego z najbardziej efektownych napadów rabunkowych w historii. Tempo jest doskonałe, zagrożenie realne, a bandyci – nieprzejednani i działający z głową. W ciągu zaledwie 40 minut odbiorca otrzymuje wszystko, czego można oczekiwać od thrillera sensacyjnego. A potem nagle przychodzi pięć dodatkowych epizodów i historia, która zmieściłaby się w pełnometrażowym filmie, rozmienia się na drobne.