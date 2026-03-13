O dokumencie, który nie ma jeszcze tytułu, platforma streamingowa poinformowała 12 marca, publikując 40-sekundowy teaser ukazujący Kwaśniewskich podczas zimowego wypoczynku w górach.

Prime Video tworzy serial o rodzinie Kwaśniewskich

W serialu współczesne materiały połączone zostaną z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90-tych i z XXI wieku oraz ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi.

– Będzie to dokument opowiadający o rodzinie w polityce – a nie dokument polityczny – wyjaśnił Tushar Jindal, Head of Content Acquisition EUX Prime Video cytowany w komunikacie firmy. – Subskrybenci Amazon Prime mogą spodziewać się bardzo ludzkiej historii o tym, co oznacza życie rodzinne pod presją, na tle przemian historycznych i władzy. Widzowie Prime Video poznają Kwaśniewskich nie jako postacie polityczne, ale jako zwykłych ludzi poszukujących równowagi między miłością, ambicjami oraz utrzymaniem więzi, kiedy patrzy na nich cały świat. Będzie to intymna, emocjonalna i zaskakująco bliska dla wielu z nas historia – dodał.

Serial o Kwaśniewskich ukaże ich z trzech perspektyw

Rodzina Kwaśniewskich, jak zapowiada Prime Video, przedstawiona zostanie w dokumencie z trzech perspektyw. Jedną z nich będzie punkt widzenia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a dwiema pozostałymi będą perspektywy byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandry. Pokazane zostanie, jak Kwaśniewscy, postrzegani nie jako rodzina, lecz jako instytucja, próbują prowadzić zwyczajne życie.