Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, rok 2003
O dokumencie, który nie ma jeszcze tytułu, platforma streamingowa poinformowała 12 marca, publikując 40-sekundowy teaser ukazujący Kwaśniewskich podczas zimowego wypoczynku w górach.
W serialu współczesne materiały połączone zostaną z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90-tych i z XXI wieku oraz ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi.
– Będzie to dokument opowiadający o rodzinie w polityce – a nie dokument polityczny – wyjaśnił Tushar Jindal, Head of Content Acquisition EUX Prime Video cytowany w komunikacie firmy. – Subskrybenci Amazon Prime mogą spodziewać się bardzo ludzkiej historii o tym, co oznacza życie rodzinne pod presją, na tle przemian historycznych i władzy. Widzowie Prime Video poznają Kwaśniewskich nie jako postacie polityczne, ale jako zwykłych ludzi poszukujących równowagi między miłością, ambicjami oraz utrzymaniem więzi, kiedy patrzy na nich cały świat. Będzie to intymna, emocjonalna i zaskakująco bliska dla wielu z nas historia – dodał.
Rodzina Kwaśniewskich, jak zapowiada Prime Video, przedstawiona zostanie w dokumencie z trzech perspektyw. Jedną z nich będzie punkt widzenia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a dwiema pozostałymi będą perspektywy byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandry. Pokazane zostanie, jak Kwaśniewscy, postrzegani nie jako rodzina, lecz jako instytucja, próbują prowadzić zwyczajne życie.
W serialu ukazanych zostanie kilka okresów w życiu Kwaśniewskich, zaczynając od lat poprzedzających prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego (1989–1995), przez jego pierwszą i drugą kadencję (1995–2000, 2000–2005), aż do życia rodzinnego po zakończeniu urzędowania.
Reżyserem serialu o Kwaśniewskich jest Kuba Mikurda, znany z takich produkcji jak „Solaris mon Amour” czy „Ucieczka na Srebrny Glob”. Produkcją zajmuje się natomiast Watchout Studio, które na swoim koncie ma m.in. filmy „Bogowie”, „Sztuka kochania” i „Kulej. Dwie strony medalu”.
Serial dokumentalny o rodzinie Kwaśniewskich, składający się z czterech odcinków, ma zadebiutować wyłącznie na Prime Video na początku 2027 r.
