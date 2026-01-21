Aktualizacja: 21.01.2026 14:11 Publikacja: 21.01.2026 13:45
Do tego potrzeba znacznie więcej informacji: czym dokładnie miałaby być ta Rada i jak miałaby funkcjonować. Z tego, co dziś wiemy, inicjatywa wygląda co najmniej dziwacznie, a w niektórych elementach wręcz prowokacyjnie. Zaproszenie do Rady Pokoju Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki – których „pokojowa” działalność jest powszechnie znana – samo w sobie ma charakter prowokacji. Podobnie jak pomysł, który w istocie podważałby sens istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Być może w trakcie rozmów, które – jak rozumiem – będą prowadzone z prezydentem Trumpem, coś się jeszcze wyjaśni. Na dziś jednak ta propozycja stawia zaproszonych w bardzo trudnej sytuacji: z jednej strony nikt nie chce złych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej – trudno zaakceptować inicjatywę, w której miałoby się zasiadać obok Putina i Łukaszenki. To nie jest łatwy wybór.
To na pewno nie będzie wsparcie dla ONZ. Wystarczy spojrzeć na dotychczasowe wypowiedzi Donalda Trumpa i decyzje jego administracji – wycofywanie Stanów Zjednoczonych z kilkudziesięciu agend ONZ, ograniczanie finansowania. To są działania zmierzające raczej do osłabienia, a nawet unicestwienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. A mimo licznych wad – o których sam wielokrotnie mówiłem – ONZ pozostaje ważnym forum dialogu, poszukiwania rozwiązań i zapobiegania najpoważniejszym konfliktom.
Oczywiście, że wbija. I to bardzo głęboko. Sama propozycja już jest klinem, ale dodatkowo pogłębiają to zapowiedzi sankcji czy ceł wobec państw, które dziś wspierają Danię w sprawie Grenlandii. Mówienie o 10 czy 25 procentach (cła) to już nie jest klin – to raczej łom i siekiera.
To się dopiero okaże. Nie jestem prorokiem i staram się zachować umiarkowanie w ocenach. Być może część tych pomysłów zostanie wycofana i okaże się, że była to burza w szklance wody. Mam jednak wrażenie, że ślady tej zawieruchy pozostaną. To trochę jak z tajfunem – nie musi zniszczyć całej planety, ale tam, gdzie przejdzie, szkody będą poważne.
To będzie proces. Ograniczenie zainteresowania Stanów Zjednoczonych Europą – czego zupełnie nie rozumiem, bo nie leży to w interesie USA – w naturalny sposób otworzy przestrzeń dla zacieśnienia współpracy europejsko-chińskiej. Chiny są obecne, a nasza zależność od nich w wielu sektorach jest faktem. Politycznie taki zwrot jest bardzo prawdopodobny. Dla nas najbardziej niebezpieczny byłby jednak scenariusz, w którym Stany Zjednoczone de facto godzą się na oddanie Ukrainy w strefę wpływów Rosji. To oznaczałoby Putina – lub jego następców – na Bugu. To już nie jest abstrakcja, lecz realne zagrożenie. Politycy są dziś w niezwykle trudnym położeniu, choć trzeba przyznać, że dla dziennikarzy to czas fascynujący.
Amerykanie już tam są. Umowy pozwalają im nawet zwiększyć obecność wojskową i Duńczycy raczej nie będą temu przeciwni. Czym innym byłoby jednak formalne włączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych bez pytania Grenlandczyków o zdanie. To byłby przejaw politycznego szaleństwa. Tymczasem w ostatnich wyborach na Grenlandii wyraźnie zwyciężyła opcja utrzymania status quo. Prawo do samostanowienia musi być respektowane – dziś i w przyszłości.
Rozsądnie. Nie widzę tu dramatycznego dylematu. Nie możemy rezygnować ze Stanów Zjednoczonych jako gwaranta naszego bezpieczeństwa. Jeśli prezydent (Karol) Nawrocki i jego otoczenie mają dobre relacje z Donaldem Trumpem, należy je wykorzystywać, jasno tłumacząc, że nie wolno sprzedać Ukrainy ani ufać Rosji. Jednocześnie w naszym interesie leży wzmacnianie Europy – gospodarczo, społecznie i w obszarze bezpieczeństwa. Polska, być może bardziej niż Francja, potrafi prowadzić taką dwutorową politykę. Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
Wtedy trzeba zachować się przyzwoicie. A przyzwoitość oznacza dziś wierność prawu międzynarodowemu, zasadom i wartościom. Dla Polski – kraju, dla którego kwestia granic i porządku międzynarodowego mają znaczenie fundamentalne – pryncypialność w tych sprawach to kwestia „być albo nie być”.
To jest metoda amerykańskiego prezydenta. Metoda, bo taka postawa stanowi odpowiedź na jego język i sposób działania.
Nie oko za oko, raczej twarde słowo za twarde słowo. Na razie nie musimy sobie wydłubywać oczu, ale niewątpliwie mamy do czynienia ze zmianą retoryki. To jest odejście od „spirit of dialogue” (ducha dialogu) na rzecz „spirit of fight”, czyli ducha walki. Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, ale obserwując to, co się dzieje, właśnie tak to dziś wygląda.
Świat znalazł się w bardzo trudnym momencie. Zamiast ducha dialogu mamy ducha monologów i ducha walki, a to zawsze jest niebezpieczne.
