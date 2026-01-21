Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Francja apeluje o organizację ćwiczeń wojskowych na Grenlandii?

Dlaczego Donald Trump groził Francji cłami?

O co zaapelował do Europejczyków sekretarz skarbu USA Steve Bessent?

Z przekazanych przez stronę francuską informacji wynika, że Francja jest gotowa uczestniczyć w takich ćwiczeniach.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który przebywa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, powiedział, że publicznie nie komentuje napięć między USA a europejskimi sojusznikami ws. Grenlandii, ale – jak mówił w czasie jednego z panelów dyskusyjnych – prowadzi zakulisowe rozmowy w tej sprawie. – Nie mogę czynić tego publicznie – zastrzegł.

– Prezydent Trump i inni przywódcy mają rację. Musimy zrobić więcej. Musimy chronić Arktykę przed rosyjskimi i chińskimi wpływami – zaznaczył Rutte. – Pracujemy nad tym upewniając się, że wspólnie obronimy Arktykę – dodał.

Donald Trump groził Francji cłami w sprawie Grenlandii, ale również w sprawie Rady Pokoju

Informacja pojawiła się w dniu, w którym Donald Trump przybędzie do Europy, by wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie – zgodnie z harmonogramem – ok. 14.30 ma wygłosić przemówienie. Przed wylotem do Davos Trump zapowiedział, że w Szwajcarii ma rozmawiać m.in. o Grenlandii.