Żołnierze Danii na Grenlandii
Z przekazanych przez stronę francuską informacji wynika, że Francja jest gotowa uczestniczyć w takich ćwiczeniach.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który przebywa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, powiedział, że publicznie nie komentuje napięć między USA a europejskimi sojusznikami ws. Grenlandii, ale – jak mówił w czasie jednego z panelów dyskusyjnych – prowadzi zakulisowe rozmowy w tej sprawie. – Nie mogę czynić tego publicznie – zastrzegł.
– Prezydent Trump i inni przywódcy mają rację. Musimy zrobić więcej. Musimy chronić Arktykę przed rosyjskimi i chińskimi wpływami – zaznaczył Rutte. – Pracujemy nad tym upewniając się, że wspólnie obronimy Arktykę – dodał.
Informacja pojawiła się w dniu, w którym Donald Trump przybędzie do Europy, by wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie – zgodnie z harmonogramem – ok. 14.30 ma wygłosić przemówienie. Przed wylotem do Davos Trump zapowiedział, że w Szwajcarii ma rozmawiać m.in. o Grenlandii.
Scott Bessent, sekretarz skarbu USA do Europejczyków
Francja była w grupie państw, którym Trump zagroził nałożeniem ceł odwetowych za to, że wysłały one w ubiegłym tygodniu niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi (w tym przypadku chodzi o ćwiczenia, które organizuje Dania, a nie NATO). Cła – początkowo w wysokości 10 proc., potem rosnące do 25 proc. – miały zostać nałożone również na Danię, Szwecję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Norwegię. Cła miały wejść w życie 1 lutego i obowiązywać do momentu, gdy Dania zgodzi się sprzedać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Nie wiadomo jednak, czy Trump zrealizuje tę groźbę.
Od początku roku USA wywierają rosnącą presję na Danię i jej europejskich sojuszników, by Kopenhaga zgodziła się przekazać Waszyngtonowi kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Danii. Trump powołuje się przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego, przekonuje też, że kontrola USA nad Grenlandią jest ważna również dla bezpieczeństwa świata.
Surowce na Grenlandii
Władze Danii i autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość przekazania wyspy Stanom Zjednoczonym. Dania sygnalizuje jednak, że nie sprzeciwia się zwiększeniu obecności wojskowej USA na wyspie.
Trump groził Francji cłami również za to, że Emmanuel Macron miał odmówić udziału w pracach Rady Pokoju, instytucji, która pierwotnie miała zajmować się nadzorowaniem realizacji porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, ale według najnowszych doniesień jej kompetencje mogłyby być szersze i obejmowałyby również zajmowanie się konfliktami w innych częściach świata, co mogłoby stanowić konkurencję dla ONZ. Sam Trump nie wykluczył, że jego Rada Pokoju mogłaby zastąpić ONZ, ponieważ ta ostatnia – jak stwierdził – nie radzi sobie z zapobieganiem konfliktom. Trump po tym, jak dziennikarz poinformował go, że Francja nie chce uczestniczyć w Radzie Pokoju odparł, że gdy nałoży 200-proc. cła na import win i szampana z Francji, wówczas Paryż zmieni stanowisko w tej sprawie.
Emmanuel Macron przemawiając we wtorek w Davos stwierdził, że Europa nie pozwoli się zastraszyć.
Tymczasem sekretarz skarbu USA Scott Bessent w czasie rozmowy z dziennikarzami w Davos stwierdził, że Europejczycy, którzy sprzeciwiają się dążeniom USA do przejęcia kontroli nad Grenlandią powinni „usiąść i poczekać” na przybycie Donalda Trumpa i „wysłuchać jego argumentów”.
– Weźcie głęboki oddech, nie reagujcie tym odruchowym gniewem, który widzieliśmy, ani tą goryczą – mówił Bessent nawiązując do reakcji europejskich sojuszników na roszczenia Trumpa wobec Grenlandii. Jak dodał, jest przekonany, że Trump przekona ich do swoich racji.
W kontekście wysyłania przez niektóre państwa Europy żołnierzy na Grenlandię, Bessent mówił, że „nie jest pewien, jaki miał to być sygnał”. – Brzmi to dla mnie dość naiwnie – dodał.
