Prezydent Karol Nawrocki znalazł się wśród światowych przywódców zaproszonych przez Donalda Trumpa do tzw. Rady Pokoju, która – zgodnie z planem pokojowym przygotowanym przez USA – ma nadzorować realizację procesu pokojowego w Strefie Gazy. Teraz szef Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że Nawrocki rozmawiał w tej sprawie z Donaldem Tuskiem.

Reklama Reklama

Nawrocki rozmawiał z Tuskiem. Chodzi o tzw. Radę Pokoju Donalda Trumpa

– Pan prezydent rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Zadzwonił do premiera, żeby porozmawiać o inicjatywie, którą zaproponowali Amerykanie, liście, który otrzymał, zapraszającym do udziału w Radzie Pokoju. Sprawa jest na tyle istotna i poważna, że należy do niej podchodzić z zimną głową i pełną odpowiedzialnością – powiedział Marcin Przydacz, cytowany przez Onet.

Jak przekazał szef Kancelarii Prezydenta, wystąpiono wczoraj do MSZ z wnioskiem o pilną opinię w tej sprawie. – Jeszcze jej nie dostaliśmy, mamy nadzieję, że MSZ przyspieszy swoje działania, jeżeli mogę zaapelować do pana ministra, żeby zagęszczał ruchy w tej sprawie, byłoby to wielce wskazane, bowiem w Davos dyskusje dzieją się codziennie – podkreślił. – Jeżeli rząd chce mieć udział w opiniowaniu tej sprawy, to należy to zrobić teraz, dzisiaj, a nie jutro, pojutrze czy popojutrze – dodał.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego także potwierdziła zaproszenie Donalda Trumpa, nie podano jednak, czy głowa państwa je przyjmie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz podkreślił potrzebę współpracy między stroną rządową a Kancelarią Prezydenta przed podjęciem decyzji, zwłaszcza że, jak powiedział, „do gremium zaproszono też osoby, z którymi Prezydentowi RP zdecydowanie nie po drodze, takie jak przywódca Rosji”. Dodał jednak, że „w dyplomacji nigdy nie jest tak, że można rozmawiać tylko z tymi, z którymi się w stu proc. zgadza”.