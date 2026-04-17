Nie ma już tragedii na Zachodzie. Owszem są dramaty, są problemy społeczne, psychiczne, prywatne, intymne. Bardzo intymne. Ale tragedię, wraz z bogami, mitami, rytuałami, ofiarami – wrzucono do rynsztoka. Została po niej wyrwa, którą trzeba było wypełnić. Czym ją wypełniliśmy? Tym, co najbardziej radykalnie przeciwstawia się tragedii. Ja, mnie, mi” – powiedział libańsko-kanadyjski dramaturg Wajdi Mouawad podczas wykładu performatywnego wygłoszonego 14 lutego w Nowym Teatrze w Warszawie.