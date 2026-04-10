Taylor Sheridan przenosi się z Paramount+ do Universalu, zostawiając za sobą uniwersum złożone z takich seriali jak „Król Tulsy”, „Landman” czy „Burmistrz Kingstown”. Czekają nas jeszcze premiery kolejnych po „Marshals” spin-offów jego najważniejszego serialu „Yellowstone”, ale to właśnie „Madison” pokazuje w pigułce, czym jest świat scenarzysty „Sicario”.

Znów jesteśmy w Montanie, gdzie w wypadku lotniczym ginie nowojorski milioner Preston Clayburn (Russell). Ciało musi odebrać jego żona Stacy (Pfeiffer), która nigdy nie dała mu się namówić na przenosiny z Madisona Avenue nad rzekę Madison. Teraz razem z córkami i wnuczkami odkrywa, co tak bardzo skradło serce jej męża. Wątek zderzenia ze sobą życia rozpuszczonych mieszczuchów z kochającymi naturę oraz tradycyjne wartości pojawia się zarówno w sadze o Duttonach, jak i w „Landmanie”. Tutaj jednak jest rozpisany głębiej i delikatniej.