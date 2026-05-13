Jasveen Sangha – 42-letnia obywatelka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – przyznała się w ubiegłym roku do pięciu zarzutów związanych ze śmiercią Matthew Perry’ego, do której doszło w 2023 r. 54-letni aktor – znany między innymi z roli Chandlera w słynnym serialu „Przyjaciele” – zmarł w swoim apartamencie w Los Angeles w wyniku przedawkowania. Na początku kwietnia tego roku kobieta została skazana na 15 lat pozbawienia wolności.

Teraz wyrok zapadł także w sprawie Erika Fleminga, byłego doradcy ds. uzależnień, który przyznał się do spisku w celu przekazania narkotyku oraz do dystrybucji substancji uzależniającej ze skutkiem śmiertelnym.

Erik Fleming odpowie za śmierć Matthew Perry’ego

Fleming był już czwartą – z pięciorga – osób oskarżonych w sprawie śmierci Matthew Perry’ego. Mężczyzna pośredniczył w kontakcie aktora z Jasveen Sanghą, nazywaną „królową ketaminy”.

Były doradca ds. uzależnień był pierwszą osobą, która zdecydowała się na współpracę z organami ścigania. Do winy przyznał się już w sierpniu 2024 r. – jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem aresztowań w sprawie śmierci aktora.

Fleminga dodatkowo obciążał fakt, że jako licencjonowany terapeuta świadomie sprzedawał nielegalne substancje osobie, która zmagała się z nałogiem. Oskarżyciele żądali kary dwóch i pół roku więzienia. Obrona mężczyzny wnosiła zaś o trzy miesiące.

Fleming miał kupować narkotyki od „królowej ketaminy", a następnie przynosić je do domu Perry'ego. Przekazywał je osobistemu asystentowi aktora, Kennethowi Iwamasie. „Zdobywałem ketaminę dla Matthew Perry'ego, ponieważ chciałem pieniędzy i sądziłem, że wyświadczam przysługę przyjacielowi. Nigdy nie brałem pod uwagę najgorszego scenariusza. Ta tragiczna porażka będzie mnie zawsze prześladować” – przyznał mężczyzna w liście do sądu.

Śmierć Matthew Perry’ego. Jak zmarł aktor?

Matthew Perry’ego znaleziono martwego w jacuzzi na podwórku jego domu w Los Angeles w październiku 2023 r. Badanie wykazało, że przyczyną jego śmierci było ostre działanie ketaminy i utonięcie.

Sangha przyznała się do sprzedaży 51 fiolek ketaminy Erikowi Flemingowi, który dostarczył narkotyk Perry’emu za pośrednictwem jego osobistego asystenta, Kennetha Iwamasy. Oskarżona potwierdziła, że była świadoma, iż sprzedawane przez nią fiolki trafią do aktora. Prokuratorzy wskazali, że to Iwamasa wstrzyknął Perry’emu co najmniej trzy dawki ketaminy pochodzące od Sanghi, co doprowadziło do jego śmierci.

Perry przez wiele lat borykał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Wielokrotnie podejmowane próby leczenia odwykowego nie przynosiły skutku. Aktor przyjmował podawaną dożylnie ketaminę, od której się uzależnił, lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz „królowej ketaminy”. Sangha miała sprzedać Perry’emu dawkę, która ostatecznie go zabiła.

Dzięki roli w serialu „Przyjaciele” Matthew Perry stał się jednym z najpopularniejszych gwiazdorów swego pokolenia.