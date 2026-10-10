„Zakończyłem osiem wojen, jestem bliski doprowadzenia do końca dwóch kolejnych” – napisał amerykański prezydent w poście opublikowanym na platformie Truth Social. Wśród swoich sukcesów wymienił również uwolnienie izraelskich zakładników, zwycięstwo w wojnie w Wenezueli oraz schwytanie przywódcy tego kraju Nicolása Maduro.

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„A mimo tego wszystkiego ani ja, ani Stany Zjednoczone nie otrzymaliśmy Pokojowej Nagrody Nobla. WOW!” – oburzył się Trump.

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W piątek w trakcie wiecu wyborczego w stanie Nowy Jork prezydent USA zapowiedział, że nie zapomni Norwegii pominięcia go przy przyznawaniu nagrody. Członków Norweskiego Komitetu Noblowskiego określił mianem „wrogów cywilizacji”, a ich decyzję uznał za haniebną.

Donald Trump krytykuje laureatkę Nobla Navi Pillay i nakłada sankcje na MTK

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay. W okresie apartheidu angażowała się w obronę osób walczących z segregacją rasową, w tym Nelsona Mandeli. W późniejszych latach pełniła funkcje sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego. Była również Wysoką Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.

Donald Trump ostro zareagował na wyróżnienie Pillay przez Komitet Noblowski. Kilka godzin po przyznaniu nagrody byłej sędzi MTK Departament Stanu ogłosił sankcje na tę organizację. Restrykcje grożą demontażem całej instytucji, od dawna krytykowanej przez administrację Trumpa. Jak przekazało PAP źródło zaznajomione ze sprawą, wprowadzenie sankcji było spodziewane, jednak pierwotnie planowano je na przyszły tydzień. Po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu nagrody Navi Pillay termin ich nałożenia został przyspieszony.