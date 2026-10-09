Jak podała agencja Reuters, sankcje ogłoszono w piątek, zaledwie kilka godzin po informacji o przyznaniu 85-letniej prawniczce Pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Administracja Trumpa od dawna krytykuje MTK, a najnowsze działania mają objąć nie tylko osoby związane z trybunałem, lecz także podmioty świadczące mu usługi.

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Navi Pillay, prawniczka pochodząca z Republiki Południowej Afryki, była sędzią Izby Apelacyjnej MTK w latach 2003–2008. Pełniła również funkcję wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka i przewodniczyła komisji śledczej badającej sytuację na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Trump udostępnił ostry wpis o laureatce Nobla

Prezydent USA ponownie nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla, o którą zabiegał. W odpowiedzi udostępnił wpis Davida Schoena, prawnika, który bronił go podczas procesu impeachmentu w Senacie w 2021 r., związanego z atakiem na Kapitol z 6 stycznia.

Schoen stwierdził, że Komitet Noblowski nieodwracalnie skompromitował się, przyznając wyróżnienie Pillay. Zarzucił jej wrogość wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz twierdził, że nigdy nie zrobiła niczego, co sprzyjałoby pokojowi.

Autor wpisu skrytykował również działalność komisji śledczej ONZ kierowanej przez Pillay, która w ubiegłym roku uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Schoen określił dochodzenie jako pozorowane i zarzucił laureatce sprzyjanie terrorystom oraz Hamasowi. Są to oskarżenia przedstawione w jego wpisie, udostępnionym przez Trumpa. Schoen zakwestionował także decyzję Komitetu Noblowskiego, przywołując przyznanie pokojowego Nobla Jasirowi Arafatowi. Trump nie przedstawił w udostępnionym wpisie własnego, szczegółowego uzasadnienia krytyki Pillay.

Jednocześnie prawnik wychwalał zasługi prezydenta USA – od zawarcia Porozumień Abrahamowych po powrót zakładników Hamasu do Izraela. „Dokłada wszelkich starań, by zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską i powstrzymać Iran – głównego sponsora międzynarodowego terroryzmu – a także próbuje odbudować Strefę Gazy, mimo usilnych starań terrorystów, by utrzymać nad nią kontrolę. Listę tę można by ciągnąć w nieskończoność. To właśnie takie działania powinny być doceniane i nagradzane Pokojową Nagrodą Nobla!!!” – czytamy.

USA nakładają sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny

Sekretarz stanu USA Marco Rubio uzasadnił decyzję administracji sprzeciwem wobec ścigania obywateli amerykańskich przez MTK.

– Prezydent Trump nigdy nie pozwoli, aby Międzynarodowy Trybunał Karny ścigał Amerykanów – oświadczył Rubio w komunikacie, którego treść Reuters poznał przed oficjalnym ogłoszeniem sankcji.

Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział zakaz transakcji z trybunałem. Według niego celem jest odcięcie instytucji od zasobów i ograniczenie jej zdolności do działania. Administracja utrzymuje, że wprowadzone środki mają również dać trybunałowi i państwom członkowskim możliwość odniesienia się do zastrzeżeń Waszyngtonu.

USA już wcześniej nakładały sankcje na prokuratorów i sędziów MTK. Najnowsze działania mają jednak szerszy zakres i mogą dotknąć również przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz sądu.

Spór o nakaz aresztowania Netanjahu

Waszyngton od dawna sprzeciwia się działaniom MTK dotyczącym Izraela. Szczególne niezadowolenie amerykańskiej administracji wywołały nakazy aresztowania premiera Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Galanta, wydane w 2024 r. w związku z zarzutami zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

USA krytykowały także wcześniejsze dochodzenie trybunału dotyczące działań amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Postępowanie to zostało później zamknięte.

Międzynarodowy Trybunał Karny powstał w 2002 r. i zajmuje się ściganiem osób podejrzewanych o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo oraz zbrodnię agresji. Należy do niego 125 państw, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. USA nie są członkiem trybunału.