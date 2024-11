Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu (WIDEO)

Oba nakazy aresztowania mają status dokumentów tajnych w związku z koniecznością ochrony świadków i zapewnienia bezpiecznego prowadzenia śledztwa.



Izba MTK uważa, że Netanjahu i Gallant podlegają jurysdykcji Trybunału.



Zasięg operacji izraelskiej armii w Strefie Gazy (październik 2024) Foto: PAP

Netanjahu i Gallant są podejrzani, jako współsprawcy, o zbrodnie wojenne takie jak: użycie głodu, jako metody prowadzenia działań wojennych oraz zbrodnie przeciw ludzkości polegające na mordach i prześladowaniach.



Netanjahu i Gallant są podejrzani także o odpowiedzialność karną, jako cywilni zwierzchnicy sił zbrojnych, za zbrodnię wojenną polegającą na celowym atakowaniu cywilów.



Trybunał uważa, że są podstawy, by sądzić, że Netanjahu i Gallant celowo i świadomie pozbawili cywilnych mieszkańców Gazy środków niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody i leków oraz środków medycznych, a także paliwa i prądu. Ich działanie miało doprowadzić do zakłócenia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Zdaniem Trybunału ograniczenie napływu pomocy humanitarnej do enklawy nie miało żadnego celu wojskowego, ani innego usprawiedliwienia.