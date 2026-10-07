Prezydent rozmawiał z dziennikarzami podczas wydarzenia poświęconego jego programowi „Trump Accounts” dla dzieci. Wcześniej wrócił do Waszyngtonu po serii wystąpień wyborczych w różnych częściach kraju.

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– Zrobiłem rzeczy, których wcześniej nie zrobił nikt inny. Nie chwalę się, po prostu przedstawiam fakty – powiedział Trump dziennikarzom w środę. – Żaden prezydent prawdopodobnie nigdy nie zakończył żadnej wojny. Ja zakończyłem osiem wojen. Prawdopodobnie uratowałem świat przed zagładą – stwierdził.

Trump: Obama sam nie wie, za co dostał Nobla

Następnie zaatakował swojego poprzednika, Baracka Obamę, któremu zarzucił, że sam nie wie, dlaczego otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 2009 roku.

Komitet przyznający nagrodę uhonorował wówczas Obamę, który był prezydentem od niespełna roku, za wysiłki dyplomatyczne zmierzające do odbudowania relacji ze światem muzułmańskim. Było to szczególnie istotne po niemal dekadzie konfliktów w Iraku i Afganistanie, które przyczyniły się do postrzegania przez część opinii publicznej USA jako państwa prowadzącego wojnę z całym światem muzułmańskim.

Prezydent USA powiedział w środę, że to jemu bardziej należy się Pokojowa Nagroda Nobla niż Obamie.

– Obama ją dostał, a niczego nie zrobił. Wciąż nie wie, za co ją otrzymał – powiedział Trump. – Dostał ją, kiedy został wybrany, prawda? Na samym początku. Niezależnie od tego, czy ją dostanę, czy nie, zrobiłem znacznie więcej [niż ktokolwiek inny] – dodał prezydent.

Osiem wojen Donalda Trumpa

Prezydent często powołuje się na statystykę „ośmiu wojen” jako dowód swoich rzekomych zdolności pokojotwórczych, ale liczba ta nie jest prawdziwa – zauważa „The Independent”.

Kilka z „wojen” na liście Trumpa w ogóle nie było wojnami, jak np. spory między Serbią a Kosowem, które nigdy nie eskalowały do rzeczywistego konfliktu zbrojnego podczas żadnej z jego dwóch kadencji. Kolejnym z ośmiu punktów jest konflikt między Iranem a Izraelem, który nadal trwa jako część trójstronnego starcia wywołanego również przez USA – konflikt ten trwa od niemal ośmiu miesięcy.

Półtora roku po objęciu władzy Trump nie poczynił niemal żadnych postępów w wysiłkach na rzecz negocjacji zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą – pisze brytyjski dziennik. W Strefie Gazy, gdzie większość walk wygasła, teoretycznie panuje rozejm, ale większość mieszkańców nadal żyje w nieludzkich warunkach, a większość infrastruktury w regionie została zniszczona. Izraelskie uderzenia nadal są przeprowadzane na obozy uchodźców, powodując dalsze ofiary wśród cywilów.

Trump: Mogłem zrobić bardzo złe rzeczy

Barack Obama od dawna pozostaje jednym z głównych politycznych przeciwników Trumpa. Prezydent USA atakuje go niemal równie często jak Joe Bidena, który pokonał Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

W środę Trump ostrzegł, że jego sojusznicy chcieliby wykorzystać Departament Sprawiedliwości przeciwko Obamie, Bidenowi i Hillary Clinton. Jednocześnie przekonywał, że sam powstrzymuje się od takich działań, ponieważ szanuje powagę urzędu prezydenta.

– Mogłem zrobić bardzo złe rzeczy Hillary Clinton. Mogłem zrobić bardzo, bardzo złe rzeczy Joe Bidenowi. Mogłem zrobić bardzo złe rzeczy Barackowi Husseinowi Obamie – powiedział Trump.