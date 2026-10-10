Jak poinformowali w sobotę prawnicy Christy Pike, 50-letnia przestępczyni została wypisana ze szpitala po nieudanej egzekucji, do której doszło pod koniec ubiegłego miesiąca, i przewieziona z powrotem do więzienia. Kobieta nadal otrzymuje pomoc medyczną na terenie zakładu karnego – donosi BBC.

Reklama Reklama

30 września Pike przeżyła dwie próby uśmiercenia jej poprzez śmiertelny zastrzyk z pentobarbitalem. Po tych wydarzeniach trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Według prawników skazanej, na jej ramionach pojawiły się oparzenia i pęcherze.

Na początku tego tygodnia odzyskała przytomność i zaczęła mówić, wprawiając w osłupienie ekspertów, personel medyczny i swoich prawników. W środę po raz pierwszy od nieudanej egzekucji zaczęła chodzić, choć początkowo była w stanie wykonać jedynie kilka kroków. Następnego dnia nadal potrzebowała pomocy przy poruszaniu się, stopniowo odzyskiwała również sprawność rąk i zaczęła przyjmować posiłki.

„Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych niezwykłych okolicznościach” – napisali jej prawnicy w oświadczeniu.

Nie wiadomo, czy zostanie wyznaczony nowy termin egzekucji Christy Pike

Sprawa Christy Pike jest bezprecedensowa. Uważa się, że kobieta jest jedyną osobą, która przeżyła próbę egzekucji poprzez śmiertelny zastrzyk.

Podczas rozprawy sądowej w środę zastępca prokuratora generalnego stanu Tennessee, Will Ayers, powiedział sędziemu, że nie wie, czy władze stanowe zamierzają wyznaczyć nowy termin egzekucji Pike. Sędzia nakazał również władzom stanu Tennessee zabezpieczenie wszystkich dowodów związanych z nieudaną egzekucją. Mogą one stanowić podstawę przyszłego pozwu przeciwko władzom stanowym.

Christa Pike miała 18 lat, gdy ona i jej chłopak, Tadaryl Shipp pobili, poddali torturom i zamordowali 19-letnią Colleen Slemmer, którą poznali na obozie dla dzieci z trudnych rodzin. Ciało Slemmer zostało znalezione z odwróconym pentagramem wyciętym na jej klatce piersiowej. Przed zabójstwem 19-latki Pike oskarżyła ją o próbę odbicia chłopaka. Kobieta została skazana na śmierć. Wyrok miał zostać wykonany 30 września 2026 r. w stanie Tennessee poprzez podanie śmiertelnego zastrzyku.

We wniosku o łaskę do gubernatora Pike napisała, że chciała pobić Slemmer, ale nie zabić jej. Dodała, że nie była w stanie nad sobą zapanować. „Byłam psychicznie chorym 18-letnim dzieckiem” – napisała w oświadczeniu. „Zabrało mi wiele lat, by choćby zdać sobie sprawę z powagi tego, co uczyniłam. Jeszcze więcej, by zaakceptować, na jak wielu życiach wywarłam wpływ. Zabrałam czyjeś dziecko, siostrę, przyjaciela. Jest mi niedobrze, gdy choćby myślę, że byłam zdolna popełnić taką zbrodnię” – podkreśliła.