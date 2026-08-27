„Tworzyła do ostatnich dni, nie odkładając pędzla, i kontynuowała poszukiwania wiecznej miłości oraz nieśmiertelnej duszy” – przekazała w oświadczeniu jej fundacja Yayoi Kusama Studio. Zaznaczono w nim, że bliscy pragną kontynuować jej misję i nadal nieść ludziom nadzieję poprzez sztukę.

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Yayoi Kusama urodziła się 22 marca 1929 roku. Swoje dzieciństwo wspomina jako nieszczęśliwe, pełne problemów psychicznych. Wtedy zaczęła już tworzyć, a w jej wycinankach i rysunkach pojawił się motyw drgających punktów. W latach 40., po wojnie Kusama studiowała w szkole plastycznej w Kioto, wtedy też miały miejsce jej pierwsze wystawy.

Yayoi Kusama była uznawana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie

W połowie lat 60. artystka wyjechała do Ameryki, zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie spędziła blisko 15 lat. Był to dla niej bardzo twórczy okres – malowała, rzeźbiła, tworzyła instalacje i performance; jej prace trafiły do wielu amerykańskich kolekcji. Na początku lat 70. Kusama wycofała się na kilka lat ze świata sztuki, pogrążona w żałobie po śmierci swojego przyjaciela. Po powrocie do Japonii dobrowolnie zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym, w pobliżu którego wynajęła studio. W 1982 r. wróciła na scenę artystyczną, a rok później reprezentowała Japonię na weneckim Biennale.

Czytaj więcej W podróży Yayoi Kusama: obsesyjna sztuka warta miliony W The Institute of Contemporary Art w Bostonie w USA można oglądać wyjątkową wystawę prac kontrowersyjnej japońskiej rzeźbiarski, malarki i aktywis...

Do jej najsłynniejszych prac należą rzeźby przedstawiające dynie oraz seria przestrzennych instalacji „Infinity Mirror Rooms”, która pozwala widzom zanurzyć się w iluzji nieskończonej przestrzeni. Artystka współpracowała z domami mody, a w 2017 r. otworzyła własne muzeum w Tokio. W 2016 r. magazyn „Time” uznał ją za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. W Polsce prace artystki były wystawiane w warszawskiej Zachęcie w 2004 roku.