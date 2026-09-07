Jamajka chce, by król Wielkiej Brytanii skierował do Komitetu Sądowego Tajnej Rady trzy pytania dotyczące legalności niewolnictwa Afrykanów na wyspie.

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Według Grange odpowiedzi mogą otworzyć drogę do rozliczenia „setek lat najbardziej przerażających nadużyć, jakich doświadczyli nasi afrykańscy przodkowie”.

Jak podaje BBC, minister podczas wizyty w Wielkiej Brytanii ma się również spotkać z przedstawicielami British Museum, by rozmawiać o zwrocie zabytków wywiezionych z Jamajki w czasach kolonialnych.

Jamajka chce odpowiedzi na trzy pytania dotyczące niewolnictwa

Rząd Jamajki chce, by Komitet Sądowy Tajnej Rady (JCPC) rozstrzygnął trzy kwestie: czy zniewolenie Afrykanów na Jamajce było zgodne z prawem angielskim, czy stanowiło naruszenie prawa międzynarodowego oraz czy Wielka Brytania ma obecnie prawny obowiązek wypłaty reparacji.

Sama petycja nie zawiera żądania wypłaty określonej kwoty. Ma zostać przekazana królowi, a następnie skierowana do JCPC.

– Kiedy otrzymamy odpowiedzi na te pytania, będzie można określić kolejne kroki – powiedziała Grange.

Rzecznik Pałacu Buckingham podkreślił, że „Jego Wysokość wielokrotnie wyrażał swoje osobiste i szczere zaangażowanie w pogłębianie wiedzy na temat niewolnictwa oraz poszukiwanie sposobów na rozwiązanie historycznych krzywd z korzyścią dla współczesnych społeczności”.

Karol III mówił również w przemówieniu z 2024 r., że przywódcy powinni zobowiązać się do „znalezienia kreatywnych sposobów na naprawienie utrzymujących się nierówności”.

Po zniesieniu niewolnictwa w większości Imperium Brytyjskiego w 1833 r., brytyjski rząd przeznaczył 20 mln funtów na odszkodowania dla właścicieli niewolników. Pożyczki zaciągnięte w związku z wypłatą tych środków zostały ostatecznie spłacone w 2015 r.

– Do 2015 r. Wielka Brytania spłacała zobowiązania zaciągnięte po to, by wypłacić pieniądze właścicielom niewolników, ponieważ byliśmy traktowani jako ich własność – powiedziała Grange. – Pytanie powinno brzmieć: skoro w czasach współczesnych nadal spłacaliśmy właścicieli niewolników za utratę własności, którą byli nasi przodkowie, to dlaczego nie mielibyśmy dziś domagać się jakiejś formy zadośćuczynienia? – dodała.

Jamajka chce odzyskać zabytki wywiezione w epoce kolonialnej

Grange spotka się także z przedstawicielami British Museum, by kontynuować rozmowy na temat zwrotu artefaktów zabranych z Jamajki w epoce kolonialnej.

– Są bezcenne i mają ogromne znaczenie dla historii Jamajki. Pracujemy nad tym, by sprowadzić je do kraju – powiedziała minister.

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W 2015 r. ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron podczas wizyty na Jamajce wykluczył wypłatę reparacji za udział Wielkiej Brytanii w historycznym handlu niewolnikami.

W przemówieniu wygłoszonym w jamajskim parlamencie nazwał niewolnictwo „odrażającym we wszystkich jego formach”. Dodał, że ma nadzieję, iż oba kraje będą mogły „wyjść poza to bolesne dziedzictwo i nadal wspólnie budować przyszłość”.