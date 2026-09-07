Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że karetka jechała na sygnale w kierunku Brzeska. W środku był pacjent i dwóch ratowników medycznych. Dwa samochody przed karetką zjechały lekko na pobocze, żeby umożliwić jej przejazd. Przed karetką był jeszcze duży samochód z lawetą i z tej lawety zsunął się na karetkę spychacz.

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W Czchowie karetka zderzyła się ze spychaczem Foto: PAP/KP PSP Brzesko

Małopolska. Wypadek z udziałem karetki, trzy osoby odniosły obrażenia

– Trzy osoby w karetce – pacjent i dwóch ratowników – z obrażeniami trafiły do szpitala – powiedziała PAP Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji. Nie ma informacji o ich stanie.

„Droga zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu działania prowadzą służby” – zakomunikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Policja kieruje pojazdy na objazdy – z Brzeska na Zakliczyn, a z Nowego Sącza na Iwkową. Przewidywany czas utrudnień w ruchu na trasie to ok. trzy godziny.

Trzy osoby z karetki odniosły obrażenia Foto: PAP/KP PSP Brzesko