Miejsce wypadku na drodze krajowej nr 75 w Czchowie. W wyniku zderzenia lawety z karetką pogotowia trzy osoby zostały ranne
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że karetka jechała na sygnale w kierunku Brzeska. W środku był pacjent i dwóch ratowników medycznych. Dwa samochody przed karetką zjechały lekko na pobocze, żeby umożliwić jej przejazd. Przed karetką był jeszcze duży samochód z lawetą i z tej lawety zsunął się na karetkę spychacz.
W Czchowie karetka zderzyła się ze spychaczem
– Trzy osoby w karetce – pacjent i dwóch ratowników – z obrażeniami trafiły do szpitala – powiedziała PAP Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji. Nie ma informacji o ich stanie.
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Policja kieruje pojazdy na objazdy – z Brzeska na Zakliczyn, a z Nowego Sącza na Iwkową. Przewidywany czas utrudnień w ruchu na trasie to ok. trzy godziny.
Trzy osoby z karetki odniosły obrażenia
Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 75 w Czchowie
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