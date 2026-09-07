Rząd WIelkiej Byrtanii potępił antyimigracyjne protesty w Portsmouth
Brytyjski rząd potępił antyimigracyjne protesty zorganizowane w nocy z niedzieli na poniedziałek w Portsmouth na południu Anglii. Setki ludzi – często ubranych na czarno, z twarzami zasłoniętymi kominiarkami – próbowało zablokować drogę autobusom, przewożącym migrantów, którzy nielegalnie przeprawili się na angielski brzeg.
Demonstrujący zablokowali drogę autobusom, które przewoziły migrantów do centrum w hrabstwie Kent, gdzie urzędnicy ustalić mają ich podstawowe dane, potrzebne potem do ustalenia ich statusu migracyjnego: np. określenia, czy ich ewentualne wnioski o azyl mają podstawy, czy też powinni zostać deportowani. „Wstydźcie się” – skandowali protestujący. Jeden z liderów protestu, Daniel Thomas, blisko powiązany ze skrajnie prawicowym działaczem Tommym Robinsonem, powiedział zebranym: „Czas powiedzieć »dość«”.
Czytaj więcej
Manifestacja solidarności z Ceutą była na wielu zorganizowanych 2 września wiecach w Hiszpanii połączona z protestem wobec rządu Pedro Sáncheza, w...
„Prawo do pokojowego protestu ma fundamentalne znaczenie dla naszej demokracji, ale nigdy nie może przekraczać granicy i przeradzać się w niepokoje” – przekazał rzecznik brytyjskiego MSW. Wiceminister finansów Emma Reynolds podkreśliła w Sky News, że choć popiera prawo do demonstracji, to wydarzenia w Portsmouth poszły za daleko – To było chuligaństwo i zastraszanie – oceniła w Sky News. Według brytyjskich mediów do Anglii przeprawiło się około 140 migrantów.
Łodzie z migrantami nie przybijają do brzegu zwykle tak daleko na zachodzie, głównym szlakiem pozostaje przeprawa w okolicach Dover. To tam doszło w sobotę do podobnych protestów, utrudniających funkcjonowanie promów między Zjednoczonym Królestwem i Francją.
Donna Jones, konserwatywna komisarz ds. policji i przestępczości w hrabstwie Hampshire ostrzegła w BBC, że w okolicy nie ma odpowiedniej infrastruktury, by poradzić sobie z ewentualnym zwiększeniem napływu migrantów do okolicy. „Bardzo obawiam się, że Portsmouth mogłoby się stać dla przemytników ludzi preferowanym celem” – stwierdziła Jones w radiu BBC4.
Czytaj więcej
Wyłapują nielegalnych imigrantów na granicy, patrolują stołeczny Dworzec Centralny, ochraniają wiece i Grzegorza Brauna. W Polsce coraz większą pop...
Według oficjalnych danych liczba migrantów przeprawiających się przez kanał zmniejsza się. W tym roku jest jak na razie o 43 proc. niższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
Brytyjskie MSW podkreśla, że to efekt m.in. współpracy ze służbami francuskimi oraz działań skierowanych przeciwko gangom przemytników ludzi.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas