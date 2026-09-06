Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 5 na 6 września:

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Nowe informacje o rozmowach w Moskwie

Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa podał informacje na temat przebiegu rozmów wysłanników prezydenta USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. „Obie strony omówiły znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach” – oświadczył.

Amerykanie potwierdzili teraz, że specjalny wysłannik prezydenta, Witkoff, oraz zięć Trumpa, Kushner, w niedzielę będą prowadzić rozmowy w Kijowie z prezydentem Ukrainy i mają nadzieję na „równie produktywne spotkania”.

To, jak dotąd, jedyny komunikat Waszyngtonu o wizycie w Moskwie. Kushner i Witkoff nie skomentowali rozmów. Na początku spotkania na Kremlu Witkoff powiedział Putinowi, że czekając na niego rozmawiał z Kushnerem o tym, że na emeryturze będzie ciepło wspominał swoje rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Członkowie amerykańskiej delegacji wylądowali w stolicy Rosji w sobotę przed południem. Późnym wieczorem, po trzygodzinnej rozmowie na Kremlu z przywódcą Rosji, zostali odwiezieni na lotnisko Wnukowo.

Władimir Putin spoktał się na Kremlu z zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem i specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Kreml oświadczył, że Putin odbył „niezwykle szczere” rozmowy z wysłannikami prezydenta USA na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie. – Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia – powiedział doradca Kremla Jurij Uszakow, dodając, że rozmowa była „konstruktywna, niezwykle szczera i oparta na zaufaniu”.

Z kolei portal Axios podał w niedzielę, że tematem rozmów w Moskwie były prawdopodobnie m.in. sankcje wobec Rosji. Wskazywać ma na to fakt, że wysłannikom Trumpa towarzyszył Gene Lange, starszy doradca w Departamencie Skarbu USA, pełniący obowiązki „szefa do spraw sankcji”. „Lange uczestniczył we wstępnym spotkaniu z doradcą Putina Kiriłłem Dmitrijewem, ale nie wziął udziału w spotkaniu z Putinem” – zaznaczył Axios. W ubiegłym tygodniu sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiadał, że USA nie złagodzą sankcji, jeśli Rosja nie zakończy wojny z Ukrainą.

W związku z wizytą Witkoffa i Kushnera Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

Amerykanie zatopili irański tankowiec

W Zatoce Omańskiej zatonął irański tankowiec M/T Kylo, ostrzelany wcześniej przez siły amerykańskie w odwecie za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych – poinformowało w nocy Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) na platformie X. Na opublikowanym przez wojsko USA nagraniu widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca.

Siły amerykańskie, oprócz M/T Kylo, zaatakowały i „trwale unieruchomiły” w sobotę także dwa inne irańskie tankowce – M/T Downy przy wyspie Chark oraz M/T Stark 1 w okolicach miejscowości Dżask nad cieśniną Ormuz. Wszystkie trzy miały być częścią irańskiej „floty cieni”.

Według CENTCOM do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.

„Niech przesłanie do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej będzie jasne: jeśli ostrzelacie dwa nasze okręty, poniesiecie jeszcze większe koszty ekonomiczne – zniszczymy trzy z waszych” – oświadczył admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM. „Nie zawahamy się bronić sił amerykańskich, a w razie potrzeby zniszczyć ograniczoną i odsłoniętą irańską flotę naftową” – dodał.

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Pomyślny start niemieckiej rakiety

Rakieta Spectrum niemieckiej firmy Isar Aerospace pomyślnie wystartowała w sobotę późnym wieczorem z norweskiego kosmodromu Andoeya, podczas swojego drugiego lotu testowego. Pierwszy start w marcu 2025 r. zakończył się niepowodzeniem – po około 30 sekundach rakieta spadła do morza i eksplodowała.

Druga próba została przeprowadzona po kilku miesiącach opóźnień, spowodowanych problemami technicznymi i w zakresie bezpieczeństwa. Rakieta osiągnęła wysokość około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi w niespełna cztery minuty po starcie i tzw. linię Karmana, czyli umowną granicę między atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną.

Start rakiety firmy Isar Aerospace z kosmodromu Andoeya Foto: Isar Aerospace/Franziska Kegel/Handout via REUTERS

28-metrowa, dwustopniowa rakieta Spectrum przewoziła pięć satelitów naukowych. „To pierwszy raz, kiedy taki ładunek został pomyślnie wyniesiony na orbitę okołoziemską z kontynentu europejskiego” – oświadczył kanclerz Niemiec Friedrich Merz, oceniając, że to „to początek nowej ery”. Agencja dpa zastrzegła, że nie jest jasne, czy satelity zostały również pomyślnie umieszczone na orbicie.

Komercyjna rakieta Spectrum ma wynosić małe i średnie satelity cywilne i wojskowe na niskie orbity okołoziemskie, kilkaset kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Firma planuje produkować 40 rakiet rocznie.

Rosjanie ponownie ostrzelali obwód dniepropietrowski

Od wieczora wojska rosyjskie prawie 20 razy ostrzeliwały tereny czterech rejonów obwodu dniepropietrowskiego. Szef lokalnych władz Ołeksandr Hanża podał, że Rosjanie użyli dronów, artylerii i bomb lotniczych.

Według jego relacji, w rejonie synelnykowskim uszkodzony został magazyn oraz budynek firmy logistycznej, zaś w rejonie nikopolskim uszkodzony został wielorodzinny budynek mieszkalny, dom prywatny i samochód. Dwie osoby – mężczyźni w wieku 76 i 57 lat – odnieśli obrażenia niezagrażające życiu. Hanża podał, że w wyniku ataków w Krzywym Rogu zniszczona została infrastruktura, a w rejonie pawłohradzkim doszło do pożaru.

W sobotę siły rosyjskie ostrzelały cele w sześciu z siedmiu rejonów obwodu dniepropietrowskiego. W wyniku tych ataków zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.