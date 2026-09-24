Rosyjscy poborowi. Zdaniem duńskiego wywiadu Rosja może zaatakować państwo flanki wschodniej NATO
Bruus, wraz z szefem duńskiego wywiadu wojskowego Thomasem Ahrenkielem oświadczył, że należy spodziewać się „poważnych ataków hybrydowych i incydentów ze strony Rosji”.
W prezentowanym 24 września dokumencie stopień zagrożenia sabotażem wymierzonym w duńską armię określono jako „wysoki”. Duński wywiad uważa, że możliwe są także prowokacje wojskowe wobec państw NATO.
Rosyjskie akty sabotażowe w Europie
Minister obrony Danii zwrócił uwagę, że Rosja w swoich działaniach hybrydowych posunęła się dalej w stosunku do tego, co obserwowano np. pół roku temu. Wskazał w tym kontekście m.in. na nieudaną próbę zamachu na niemieckim lotnisku w Lipsku czy wystrzelenie rac z rosyjskiego okrętu wojennego w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego nad Morzem Bałtyckim.
Według szefa wywiadu Danii celem rosyjskiego sabotażu mogą być firmy produkujące broń lub infrastruktura transportowa.
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Z wypowiedzi ministra obrony Danii wynika, że kraj nie spodziewa się konwencjonalnego ataku Rosji na Danię, ale – w ocenie duńskiego wywiadu – rośnie ryzyko zbrojnego ataku na państwo NATO graniczące z Rosją. Taki atak mógłby mieć miejsce jeszcze w czasie trwającej wojny Rosji z Ukrainą. W takiej sytuacji – jak zauważył Bruus – Dania może zostać wciągnięta w konflikt idąc na odsiecz sojusznikowi.
Estonia w zasięgu niewielkich rosyjskich dronów
W raporcie czytamy, że jest mało prawdopodobne, aby Rosja przeprowadziła pełnoskalową inwazję z użyciem regularnej armii na kraj NATO, ale – jak zauważył Ahrenkiel – „nie można tego wykluczyć”, co „jest nowością”.
Tymczasem Duńska Agencja Bezpieczeństwa Publicznego podniosła stopień zagrożenia cyberatakami na duńską infrastrukturę ze „średniego” na „wysoki”.
Bruus wezwał Duńczyków do zachowania jedności i stosowania się do wytycznych władz. Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen oświadczył, że Dania nie da się zastraszyć Rosji i będzie kontynuować wsparcie Ukrainy.
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