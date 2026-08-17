Małżeństwem jest jedynie związek mężczyzny i kobiety. Polskie przepisy nie przewidują możliwości zawarcia małżeństwa między osobami tej samej płci. Przypomniał o tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji dotyczącej zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

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Wystąpił o nią mężczyzna, który w Niemczech wziął ślub z innym mężczyzną. Po jego śmierci został jedynym spadkobiercą (na podstawie testamentu). Chce zgłosić spadek do urzędu skarbowego i skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn wysokość daniny zależy od przynależności do określonej grupy. Dla najbliższej rodziny (tzw. grupa zerowa, pokrywająca się częściowo z pierwszą) jest dodatkowe zwolnienie. Zgodnie z art. 4a ustawy bez daniny może być m.in. spadek dla małżonka, dzieci czy rodzeństwa. Jeśli jego wartość nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba go zgłaszać skarbówce. Przy liczeniu limitu należy zsumować wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli próg 36 120 zł został przekroczony, trzeba zgłosić spadek w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2). Jest na to sześć miesięcy. Termin liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Mężczyzna twierdzi, że ma prawo do tej ulgi. Małżeństwo zawarte w innym państwie powinno bowiem być honorowane przez polskie urzędy. Jego zdaniem, zwolnienia nie wyklucza fakt, że w akcie zgonu wpisano „kawaler”, wynika to bowiem z praktyki polskich urzędów stanu cywilnego odmawiających transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par osób tej samej płci. „Małżeństwo zawarte skutecznie zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego UE – nawet jeżeli nie zostało transkrybowane do polskich ksiąg stanu cywilnego – może i powinno być uwzględnione przy określaniu grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca” – czytamy we wniosku o interpretację.

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety

Co na to skarbówka? Nie zgodziła się na podatkową ulgę. „Ustawodawstwo polskie nie przewiduje możliwości zawarcia małżeństwa między osobami tej samej płci, dopuszcza jedynie małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety” – przypomniano w interpretacji. Fiskus powołał się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O tym, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, stanowi także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbówka zwróciła dodatkowo uwagę na to, że podatnik nie zarejestrował niemieckiego dokumentu w polskim urzędzie. Podkreśliła jednak, że „transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego nie daje automatycznie praw do ulg i zwolnień”.

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Rozporządzenie o rejestracji jednopłciowych małżeństw

Jakie będzie stanowisko fiskusa od 23 sierpnia 2026 r., gdy ma wejść rozporządzenie ministra cyfryzacji z 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DzU z 22 maja 2026 r., poz. 667), które umożliwia rejestrację zagranicznych jednopłciowych małżeństw? Ministerstwo Finansów najwyraźniej jeszcze nie wie, bo nie odpowiedziało naszej redakcji na to pytanie (zadane 5 sierpnia). Przypomnijmy jednak, że rozporządzenie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny (pisaliśmy o tym m.in. w „Rzeczpospolitej” z 28 lipca i 5 sierpnia).

Wróćmy do sprawy rozpatrywanej w interpretacji. Stanowisko fiskusa oznacza, że spadkobierca musi rozliczyć podatek tak jak osoba niespokrewniona. Kwota wolna wynosi tylko 5733 zł, a zasady wyliczenia daniny i jej stawki znajdziemy w art. 15 ustawy.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-2.4015.94.2026.1.MM