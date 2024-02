Czy do kosztów może zaliczyć 360 tys. zł, które zapłaciła partnerowi? Kobieta twierdzi, że tak, ponieważ jest to zwrot nakładów na nieruchomość. A te nakłady podwyższyły jej wartość, dzięki czemu uzyskała większy przychód. Kobieta dodaje, że musiała rozliczyć się z partnerem, bo jej sytuacja była trudna i chciała jak najszybciej wyjść z przemocowego związku.

Fiskusa nie interesują życiowe perturbacje

Okazuje się jednak, że fiskusa nie interesują jej życiowe perturbacje. Skarbówka podkreśliła, że „nakłady na nieruchomość muszą być poczynione przez podatnika uzyskującego przychód z odpłatnego zbycia i udokumentowane fakturą VAT potwierdzającą poniesienie wydatku przez tę osobę”. Tymczasem w opisanej sprawie wydatki poniósł ktoś inny – były partner właścicielki. I nie ma znaczenia, że oddała mu te wydatki. „Zwrot nakładów stanowi wyłącznie cywilnoprawną formę rozliczenia między stronami, a nie koszt uzyskania przychodu” – czytamy w interpretacji.

Nie oznacza to jednak, że nie ma już szans na zmniejszenie bądź uniknięcie PIT. Otóż sprzedawca domu może nie płacić podatku, jeśli przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Ma na to trzy lata (liczone od końca roku, w którym doszło do sprzedaży).

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.1014.2023.1.BM