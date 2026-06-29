Polskie przepisy nie przewidują możliwości zawarcia małżeństwa między osobami tej samej płci. Małżeństwem jest jedynie związek mężczyzny i kobiety. Przypomniał o tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji dotyczącej wspólnego rozliczenia PIT.

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Małżeństwo jednopłciowe zawarte w innym państwie

Wystąpił o nią mężczyzna, który w Zjednoczonym Królestwie zawarł związek małżeński z innym mężczyzną. W Polsce chce się razem z nim rozliczyć. Chodzi o możliwość złożenia wspólnego zeznania rocznego, którą przewiduje art. 6 ustawy o PIT.

Na wspólnym rozliczeniu można sporo zyskać. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT przysługuje małżonkom będącym w związku małżeńskim. Mężczyzna twierdzi, że ten warunek jest spełniony. Małżeństwo zawarte w innym państwie powinno bowiem być honorowane przez polskie urzędy. Informuje, że bezskutecznie występował o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. I deklaruje, że wystąpi o nią ponownie po wejściu w życie (stanie się to 23 sierpnia 2026 r.) zmian w rozporządzeniu ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DzU z 22 maja 2026 r., poz. 667), które umożliwiają rejestrację zagranicznych jednopłciowych małżeństw.

Zdaniem mężczyzny, brak transkrypcji nie ma jednak znaczenia w kwestii wspólnego opodatkowania. Ustawa o PIT nie przewiduje bowiem takiego wymogu. Najważniejsze jest „istnienie ważnie zawartego małżeństwa oraz możliwość jego wykazania dokumentem urzędowym, a nie jego formalne odzwierciedlenie w polskim rejestrze stanu cywilnego” – czytamy we wniosku o interpretację.

Fiskus nie zgadza się na wspólne rozliczenie dwóch mężczyzn

Co na to fiskus? Nie zgodził się na wspólne rozliczenie dwóch mężczyzn. „Ustawodawstwo polskie nie przewiduje możliwości zawarcia małżeństwa między osobami tej samej płci, dopuszcza jedynie małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety” – stwierdzono w interpretacji. Skarbówka powołała się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O tym, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, stanowi też Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem urzędników, błędne jest stanowisko, że można skorzystać ze wspólnego opodatkowania bez względu na to, czy małżeństwo było przeniesione do polskich akt stanu cywilnego. Czym innym jest bowiem zawarcie małżeństwa według przepisów polskiego prawa, a czym innym uznanie (obowiązek uznania) małżeństwa zawartego w innym państwie przez osoby tej samej płci. „Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego nie daje automatycznie praw do ulg i zwolnień. Prawo takie może przysługiwać po spełnieniu wszystkich przesłanek przewidzianych ustawą o PIT” – podkreśliła skarbówka.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.440.2026.3.AC