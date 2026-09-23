Rozwiązanie jest częścią pakietu reform ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 22 września.

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Wzmocnienie roli prezesa NFZ. Rząd przyjął projekt zmian

Przyjęty przez rząd projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu na początku października. Ważną zmianą jest wzmocnienie kompetencji prezesa NFZ. Zmiana art. 107 ust. 2 ustawy odwraca stan prawny obowiązujący od 2015 r., zgodnie z którym to minister zdrowia wskazywał szefów oddziałów NFZ, a prezes Funduszu jedynie wydawał opinię o kandydacie.

Zgodnie z nową propozycją prezes Narodowego Funduszu Zdrowia sam będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów wojewódzkich. Zrobi to po zasięgnięciu opinii rady oddziału, przy czym brak opinii w ciągu 14 dni będzie oznaczać akceptację.

Jak przypomina Rynek Zdrowia, po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą minister zdrowia Izabela Leszczyna wymieniła 10 z 16 szefów oddziałów, jednak Filip Nowak – powołany za czasów Zjednoczonej Prawicy – pozostał na stanowisku. Nowe prawo da mu decyzyjność kadrową w terenie.

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Ocena ekspertów. „Rozdział kompetencji spalił na panewce”

Jak wskazuje w rozmowie z portalem Andrzej Troszyński, wieloletni rzecznik prasowy NFZ, wprowadzony ponad dekadę temu podział kompetencji nie sprawdził się, a planowany obecnie kierunek zmian w tym zakresie jest słuszny.

– Rozdział kompetencji Ministerstwa Zdrowia i NFZ spalił na panewce. Skoro za funkcjonowanie systemu odpowiada minister, to koniec końców chciał mieć również wpływ na powoływanie prezesa Funduszu. Zdecydowanie jednak powoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich powinno należeć do kompetencji prezesa NFZ – mówi Andrzej Troszyński.

Szerszy pakiet reform w tle

Projekt nowelizacji obejmuje nie tylko kwestie kompetencji w doborze kadr w oddziałach NFZ, ale również główne elementy reformy ministry zdrowia, takie jak:

górne limity zarobków medyków,

regulacje czasu i miejsca pracy,

wzmocnienie korpusu kontrolerskiego.

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