Trump ostro skrytykował Welker za to, że podczas prowadzonego przez nią niedzielnego programu „Meet the Press” powiedziała, że prezydent ma „mieszane rezultaty”, jeśli chodzi o zwycięstwa wyborcze popieranych przez siebie kandydatów w republikańskich prawyborach.

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Donald Trump chce ukarania dziennikarki NBC Kristen Welker przez Federalną Komisję Łączności

„Jak ktokolwiek może tak mówić, pracując dla rozgłośni nadającej na publicznych falach? Załączam wyniki. Z powodu tej celowej nieścisłości zostanie zgłoszona do Federalnej Komisji Łączności (FCC) w celu nagany lub ukarania” – napisał prezydent na platformie Truth Social. Do wpisu dołączył grafikę mówiącą, że popierani przez niego kandydaci wygrywali w 98,35 proc. przypadków w republikańskich prawyborach. Jako przykład wymienił m.in. wspieraną przez niego siostrę zmarłego senatora Lindseya Grahama – dotąd niemającą związku z polityką – która otrzymała mandat po bracie, a ostatnio wygrała partyjną nominację na nową pełną kadencję.

„Prasa jest hańbą dla naszego Narodu i mam nadzieję, że przewodniczący (FCC) Brendan Carr i szlachetni ludzie z jego Komisji potraktują to zagrożenie dla naszego Kraju bardzo poważnie” – napisał prezydent. „Dziękuję za uwagę poświęconą tej niezwykle ważnej sprawie fałszywych sondaży i komentarzy!” – dodał.

Popierani przez Donalda Trumpa kandydaci przegrywali część republikańskich prawyborów

FCC to niezależna agencja nadzorująca media korzystające z publicznych częstotliwości, a jej szef i bliski sojusznik Trumpa wielokrotnie krytykował nadawców za rzekomą stronniczość i groził im odebraniem licencji na nadawanie. Disney i należąca do niego telewizja ABC pozwały agencję za – jak to określiły – niekonstytucyjną „kampanię odwetu” przeciwko sieci w pozwie z 18 sierpnia.

Choć popierani przez Trumpa kandydaci w istocie zwykle wygrywają partyjne prawybory, w ostatnim czasie doszło do kilku porażek. W Wyoming kandydatka Trumpa Megan Degenfelder przegrała wyścig o nominację na gubernatora, na Florydzie przegrał zamieszany w skandale kongresmen Cory Mills, a w Tennessee inny gorliwy sojusznik Trumpa Andy Ogles.