Materiał przygotowany przez firmę MicroFood

Wrzesień to powrót do codziennej rutyny – porannych pobudek, szybkich śniadań i kompletowania śniadaniówek. Rodzicom zależy, aby drugie śniadanie było wartościowe, ale również atrakcyjne dla dziecka. Nawet najlepiej skomponowany posiłek nie spełni swojej roli, jeśli wróci do domu nietknięty.

Zdrowa śniadaniówka to nie tylko zdrowe składniki

Dietetycy podkreślają, że dobra śniadaniówka powinna być nie tylko wartościowa, ale także smaczna, wygodna i dopasowana do potrzeb dziecka. Świeże owoce są doskonałym wyborem, jednak w szkolnym plecaku nie zawsze się sprawdzają – łatwo się obijają, mogą puścić sok i zabrudzić pozostałą zawartość.

W MicroFood od ponad 15 lat rozwijamy technologie przetwarzania ekologicznych owoców i warzyw. Efektem tych doświadczeń jest marka Puffins – chrupiące owoce powstające w technologii puffingu, czyli delikatnego dosuszania w próżni. Dzięki temu zachowują swój naturalny smak, a jednocześnie zyskują lekką, chrupiącą formę. Nie dodajemy cukru, konserwantów ani wzmacniaczy smaku – w opakowaniu znajduje się wyłącznie 100% owocu.

Co ważne, nasze owoce spełniają wymagania obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Dlaczego dzieci lubią chrupać?

O przyjemności jedzenia decyduje nie tylko smak, ale również konsystencja. Chrupanie pobudza zmysły i sprawia, że jedzenie staje się ciekawsze. To właśnie dlatego dzieci tak chętnie sięgają po chrupiące przekąski. Puffins pozwala połączyć tę przyjemność z prostym składem i porcją owoców.

Małe zmiany budują zdrowe nawyki

Od lat współpracujemy z placówkami oświatowymi oraz specjalistami zajmującymi się żywieniem dzieci. Wierzymy, że zdrowe nawyki buduje się małymi krokami. Dlatego zachęcamy rodziców, aby zamiast zastanawiać się, czy podać dziecku coś słodkiego, zadali sobie pytanie co wybrać. Czasem wystarczy niewielka zmiana, aby śniadaniówka była jednocześnie zdrowa, smaczna i atrakcyjna.

Owocowa Śniadaniówka Puffins

Z myślą o nowym roku szkolnym przygotowaliśmy Owocową Śniadaniówkę Puffins – zestaw 25 mini saszetek z chrupiącymi owocami w czterech smakach oraz zestaw kolorowych naklejek dla dzieci. To gotowe porcje owoców, które doskonale uzupełnią drugie śniadanie i bez problemu zmieszczą się w każdym plecaku.

Owocową Śniadaniówkę oraz pozostałe produkty Puffins można kupić w sklepie internetowym www.puffins.co.

Materiał przygotowany przez firmę MicroFood