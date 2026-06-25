Materiał przygotowany przez firmę Eco Classic

Projekt obejmuje 5-hektarowy niezagospodarowany kwartał u zbiegu ważnych arterii miasta: ul. Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956, który zostanie odzyskany dla miasta. Autorami projektu są renomowane pracownie architektoniczne CDF Architekci oraz APA Wojciechowski Architekci.

Docelowo projekt ma stworzyć wielofunkcyjny fragment miasta łączący mieszkania, usługi, biura, przestrzenie wspólne i zieleń. Architektura inwestycji nawiązuje do przemysłowego dziedzictwa miejsca, ale odpowiada na współczesne oczekiwania kupujących: wygodę, funkcjonalność i dostęp do usług na co dzień.

Miejsce, które już dziś zaczyna żyć

Nowy Cegielski nie jest wyłącznie projektem mieszkaniowym. Teren inwestycji już dziś zaczyna pełnić funkcję miejsca spotkań. W Strefie Nowy Cegielski odbywają się wydarzenia społeczne, debaty miejskie oraz Zielony Bazar z lokalnymi produktami.

Wilda blisko centrum i uczelni

Atutem inwestycji jest lokalizacja. Wilda leży blisko centrum, dworca i lotniska, a do tego jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Dla kupujących oznacza to dostęp do komunikacji miejskiej, usług, miejsc pracy, uczelni i miejskiej infrastruktury. Ma to znaczenie szczególnie dla osób, które patrzą na mieszkanie nie tylko jako miejsce do życia, ale także jako długoterminową decyzję finansową.

Mieszkanie dla studenta, inwestycja na lata

Poznań jako silny ośrodek biznesowy jest również ośrodkiem akademickim z największym odsetkiem studentów na tysiąc mieszkańców. Studenci coraz częściej zostają w mieście po ukończeniu studiów, a rozwijający się biznes tworzy miejsca pracy przyciągające nowych mieszkańców. Dlatego zakup mieszkania coraz częściej staje się alternatywą dla najmu. Dzięki temu nieruchomość może odpowiadać na potrzeby różnych grup odbiorców – studentów, młodych specjalistów, najemców oraz osób poszukujących mieszkania na własne potrzeby. Taka elastyczność zwiększa jej potencjał zarówno użytkowy, jak i inwestycyjny.

Więcej informacji o inwestycji: www.nowycegielski.pl

Materiał przygotowany przez firmę Eco Classic