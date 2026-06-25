Materiał przygotowany przez UG Karczmiska

Chcemy stworzyć przedsiębiorcom warunki do realizacji nowych przedsięwzięć. Oferowana nieruchomość posiada duży potencjał i daje możliwość prowadzenia różnorodnej działalności w atrakcyjnej lokalizacji – podkreślają przedstawiciele Gminy Karczmiska.

Foto: Mat. partnera

Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej Uściąż-Słotwiny, w spokojnym i zielonym otoczeniu. Lokalizacja zapewnia dogodny dostęp do największych atrakcji regionu: Kazimierz Dolny oddalony jest o 7 km, Nałęczów o 12 km, Opole Lubelskie o 16 km, a Lublin o 42 km.

Budynek został wyremontowany w 2024 r. Jest ocieplony, ogrzewany gazem ziemnym i posiada około 800 mkw. powierzchni użytkowej. Funkcjonalny układ pomieszczeń obejmuje m.in. sale o dużej powierzchni, zaplecze, pokoje, łazienki oraz dawną salę gimnastyczną.

Foto: Mat. partnera

Działka jest uzbrojona w media – energię elektryczną, wodę i gaz. Na jej terenie znajdują się również boisko sportowe, altana oraz elementy siłowni zewnętrznej. Gmina oferuje możliwość wieloletniej dzierżawy na stabilnych warunkach. Wyjściowy miesięczny czynsz dzierżawny: 10 000 zł netto + opłaty za media.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: a.scibior@poczta.karczmiska.pl lub pod nr tel. 669 340 200.

Materiał przygotowany przez UG Karczmiska