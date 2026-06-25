Materiał przygotowany przez UM Władysławowo

Na sprzedaż oferujemy dwie atrakcyjne działki w doskonałej lokalizacji – Władysławowo (obr. 05), Os. Szotland:

· Działka nr 135/5 (923 m²)

Idealna pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową. Świetna przestrzeń na dom z biznesem w tle lub inwestycję pod wynajem.

Cena wywoławcza: 798 000 zł netto

· Działka nr 138/5 (727 m²)

Doskonała pod zabudowę usługową. Idealna lokalizacja dla działalności, która potrzebuje widoczności i potencjału rozwoju.

Cena wywoławcza: 776 000 zł netto

Obie nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co daje jasne i korzystne możliwości inwestycyjne.

Nie przegap okazji! Działki we Władysławowie szybko zyskują na wartości!

Szczegółowe informacje o przetargach dostępne są na stronie:

bip.wladyslawowo.pl/artykul/sprzedaz-nieruchomosci

lub pod numerem telefonu: 58 674 54 49

Materiał przygotowany przez UM Władysławowo