Materiał przygotowany przez UM Władysławowo
Na sprzedaż oferujemy dwie atrakcyjne działki w doskonałej lokalizacji – Władysławowo (obr. 05), Os. Szotland:
· Działka nr 135/5 (923 m²)
Idealna pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową. Świetna przestrzeń na dom z biznesem w tle lub inwestycję pod wynajem.
Cena wywoławcza: 798 000 zł netto
· Działka nr 138/5 (727 m²)
Doskonała pod zabudowę usługową. Idealna lokalizacja dla działalności, która potrzebuje widoczności i potencjału rozwoju.
Cena wywoławcza: 776 000 zł netto
Obie nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co daje jasne i korzystne możliwości inwestycyjne.
Nie przegap okazji! Działki we Władysławowie szybko zyskują na wartości!
Szczegółowe informacje o przetargach dostępne są na stronie:
bip.wladyslawowo.pl/artykul/sprzedaz-nieruchomosci
lub pod numerem telefonu: 58 674 54 49
Materiał przygotowany przez UM Władysławowo
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