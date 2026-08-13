MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ PRZELEWY24

Polskie ePłatności wraz z Przelewy24 (część Grupy Nexi) oraz Fundacją Donateo uruchamiają jeden z największych na świecie systemów mikrodonacji. Klienci mogą teraz przy każdej transakcji bezgotówkowej – w sklepach stacjonarnych na terminalach PeP oraz online w bramce Przelewy24 – przekazać drobną darowiznę na rzecz wybranych organizacji charytatywnych w ramach ekosystemu ONEcommerce.

Współczesne pomaganie staje się codzienne i intuicyjne. Jak wynika z „Raportu dla Fundacji Donateo 2025”, 74 proc. klientów uważa pomoc innym za ważną lub stanowiącą ich obowiązek, a 77 proc. spotkało się już z mikrodonacjami przy płatnościach (50 proc. korzysta z nich często lub zawsze). Z kolei z raportu Fundacji Pomagam.pl wynika, że pomaganie powinno być przede wszystkim „proste, szybkie i przy okazji”. Jest szczególnie widoczne wśród Pokolenia Z – 43 proc. badanych z tej grupy oczekuje opcji darowizny przy finalizacji zakupów.

Mikrodonacje na terminalach PeP nie wymagają logowania, formularzy ani osobnych przelewów. W sklepie stacjonarnym wystarczy potwierdzić kwotę na terminalu i ponownie przyłożyć kartę, a w internecie, podczas płatności przez bramkę Przelewy24 – dodać darowiznę jednym kliknięciem.

– W Polskich ePłatnościach wierzymy, że nowoczesne technologie powinny wspierać nie tylko rozwój biznesu, ale i społeczeństwo – mówi Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu Polskich ePłatności i Przelewy24. – Dzięki integracji mikrodonacji Donateo na naszych terminalach i w bramce Przelewy24 w ramach Grupy Nexi dajemy przedsiębiorcom bezkosztowe i proste narzędzie do budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu. Dla konsumenta to z kolei pojedyncze, intuicyjne kliknięcie przy codziennych zakupach, które w skali całego kraju przekłada się na realną pomoc dla potrzebujących.

Obecnie 46 proc. detalistów umożliwia przekazywanie darowizn przy kasie. Aktywacja usługi w Strefie PeP jest bezpłatna, bezobsługowa i nie wymaga dodatkowej fiskalizacji. Firma może precyzyjnie dopasować cel dobroczynny do swojej branży (np. sklep zoologiczny może wspierać schroniska), co buduje autentyczny wizerunek marki.

Fundacja Donateo rozwija ten model od 3 lat. Do tej pory zebrano ponad 30 mln zł dla ponad 80 organizacji w 40 tys. punktów sprzedaży i sklepów online. Integracja z terminalami PeP (posiadającymi ponad 284 tys. urządzeń) znacząco zwiększa zasięg całego systemu.

Więcej informacji: https://pep.pl/mikrodonacje/

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ PRZELEWY24