– Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie – powiedział Agencji Reutera przedstawiciel NATO. Dodał, że Sojusz stale monitoruje różnego rodzaju zagrożenia.

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– Jak zawsze, NATO pozostaje czujne i wyczulone na różnorodność zagrożeń, z którymi się mierzymy. W tej chwili nie widzimy bezpośredniego zagrożenia atakiem – powiedział.

– Wciąż wspieramy Ukrainę. NATO nadal pracuje 24 godziny na dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi naszych obywateli – dodał.

NATO: Rosja nasila działania hybrydowe w Europie

W sobotę premier Donald Tusk mówił, że Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze i że nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś z państw Sojuszu.

We wtorek dyrektor CIA John Ratcliffe poleciał do Rosji na krótkie spotkanie z przedstawicielami tamtejszego wywiadu. Dwa źródła zaznajomione ze sprawą przekazały Reutersowi, że podczas rozmów poruszył możliwość rosyjskiej operacji przeciwko państwu członkowskiemu NATO. Nie wiadomo jednak, czy był to jedyny cel jego wizyty.

Niemcy czekają na ustalenia po incydencie na lotnisku Lipsk/Halle

Tego samego dnia kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że niemiecki rząd wkrótce poinformuje, kto odpowiada za próbę ataku z użyciem drona na lotnisko Lipsk/Halle na początku sierpnia.

Czytaj więcej Polityka Czy Rosja zaatakuje NATO? Trump: Nie ma żadnego problemu Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu telefonicznego portalowi Axios, w którym powiedział, że nie martwi go możliwość rosyjskiego ataku na pa...

Rosja konsekwentnie odrzuca oskarżenia o udział w przygotowaniu aktów sabotażu i ataków w Europie. Moskwa twierdzi, że zarzuty te są elementem zachodniego siania paniki.