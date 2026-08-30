Sojusz stale monitoruje różnego rodzaju zagrożenia
– Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie – powiedział Agencji Reutera przedstawiciel NATO. Dodał, że Sojusz stale monitoruje różnego rodzaju zagrożenia.
– Jak zawsze, NATO pozostaje czujne i wyczulone na różnorodność zagrożeń, z którymi się mierzymy. W tej chwili nie widzimy bezpośredniego zagrożenia atakiem – powiedział.
– Wciąż wspieramy Ukrainę. NATO nadal pracuje 24 godziny na dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi naszych obywateli – dodał.
W sobotę premier Donald Tusk mówił, że Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze i że nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś z państw Sojuszu.
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We wtorek dyrektor CIA John Ratcliffe poleciał do Rosji na krótkie spotkanie z przedstawicielami tamtejszego wywiadu. Dwa źródła zaznajomione ze sprawą przekazały Reutersowi, że podczas rozmów poruszył możliwość rosyjskiej operacji przeciwko państwu członkowskiemu NATO. Nie wiadomo jednak, czy był to jedyny cel jego wizyty.
Tego samego dnia kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że niemiecki rząd wkrótce poinformuje, kto odpowiada za próbę ataku z użyciem drona na lotnisko Lipsk/Halle na początku sierpnia.
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Rosja konsekwentnie odrzuca oskarżenia o udział w przygotowaniu aktów sabotażu i ataków w Europie. Moskwa twierdzi, że zarzuty te są elementem zachodniego siania paniki.
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