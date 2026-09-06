W epoce TikToka, YouTube’a, Instagrama czy Facebooka oryginalnie i twórczo nawiązuje do znanych z tradycji literackiej form komizmu: parodii, purnonsensu, groteski itp. Stawia w ten sposób na humor ze znakiem jakości, który rzadko odnajdziemy w świecie memów.

„Nowy Pompon” w swoim wydaniu specjalnym po raz pierwszy ukazał się w 2019 r. Redaktorem naczelnym czasopisma jest związany z „Piwnicą pod Baranami” Krzysztof Janicki. Współtwórcami periodyku są znani z kabaretowej sceny Marek Grabie i Krzysztof Niedźwiedzki. Już to gwarantuje inteligentną zabawę, która jest zasługą niekonwencjonalnego poczucia humoru autorów (należała do nich m.in. Joanna Kołaczkowska). Świadczy o tym chociażby zamieszczona na stronie tytułowej informacja, że czytelnik ma w ręce „wersję niekomercyjną”, „bez dołączonego lamborghini 400GTS”.