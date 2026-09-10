Donald Trump
Przedstawiciele kanadyjskich władz nie kryją się ze swoimi intencjami. Nałożone niedawno na amerykańskie dobra eksportowe cła zostały starannie dobrane tak, aby okazały się szczególnie bolesne dla stanów i okręgów republikańskich, co może przesądzić o wyniku listopadowych wyborów – zauważa „NR”.
Ministra przemysłu Kanady Melanie Joly przyznała w sierpniu, że produkty, których dotkną restrykcje, są wybierane pod kątem stanów, z jakich pochodzą. – Jesteśmy rozsądni i działamy strategicznie, tak aby wywrzeć presję polityczną – wyjaśniła.
Taryfy nałożone przez Ottawę dotkną szczególnie te stany, gdzie odbywają się najważniejsze w tym sezonie pojedynki w wyborach do Kongresu, jak Maine, Michigan i Kansas. Z sondażu, który opublikowała w środę telewizja CNN, wynika że przyjęta przez Kanadę taktyka działa i mieszkańcy tych stanów krytycznie oceniają wojnę handlową wywołaną przez Trumpa.
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Kanada reaguje zapewne nie tylko na wojnę celną, ale też na rozliczne ataki Trumpa, który zachowuje się wobec niej wrogo, zwłaszcza w swojej drugiej kadencji. Usiłował nawet wpłynąć na wyniki kanadyjskich wyborów za pomocą taryf celnych, co jednak wywołało efekt odwrotny od zamierzonego – przypomina „NR”.
Kanadyjczycy byli skłonni zagłosować w 2025 r. na konserwatystów, po rządach premiera Justina Trudeau, ale ingerencja USA sprawiła, że wybory wygrali laburzyści, a szefem rządu został Mark Carney.
Ale nie tylko Kanada wykorzystuje zbliżające się wybory do zwiększania presji na Trumpa i jego partię. Irańczycy wprawdzie nie przyznali się do tego tak prostolinijnie, jak ministra Joly, ale oni też planowali od miesięcy nasilenie ataków w szczycie kampanii wyborczej – zauważa magazyn.
Słynny republikański strateg Karl Rove już w czerwcu ostrzegał w wywiadzie dla Fox News, że Irańczycy doskonale wiedzą, iż „kampania zaczyna się na dobre w Labor Day”.
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– Nie byłbym zdziwiony, gdyby usiłowali wpłynąć na wynik wyborów, generując problemy od połowy sierpnia i windując ceny ropy oraz klimat niepewności – zapowiadał Rove.
I właśnie to się zdarzyło: Iran wznowił ataki w ostatnich tygodniach i zamierza je eskalować, a ceny ropy znowu poszybowały – konstatuje „NR”.
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Również „New York Times” ocenił, że Teheran chce „podbić stawkę przed wyborami do Kongresu w USA w listopadzie, kiedy niepopularna wojna będzie mogła zaszkodzić Trumpowi i Partii Republikańskiej”.
„Trudno nie zauważyć, że prezydent strzelił swojej partii w stopę” za pomocą problemów, których można było uniknąć, jak wojny handlowej i konfliktu z Iranem, a może się okazać, że całkiem tę partię zatopi – podsumowuje „New Republic”.
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