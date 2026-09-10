Informacje dotyczące najbliższej kwalifikacji wojskowej zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.

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Kwalifikacja wojskowa 2027. Podstawowe informacje

Jak wynika ze wspomnianego rozporządzenia, kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku ogłoszona zostanie 15 stycznia. Rozpocznie się natomiast 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia.

Za wysyłanie wezwań do stawienia się na komisję wojskową odpowiedzialni są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. 

Wezwany ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie, a następnie po zweryfikowaniu tożsamości przejść badania lekarskie. Za niestawienie się na kwalifikację wojskową grozi grzywna.

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Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2027 r.?

Obowiązek stawienia się na komisję wojskową dotyczyć będzie:

  • mężczyzn urodzonych w 2008 r., którzy po raz pierwszy zostaną objęci kwalifikacją wojskową;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osób, które w latach 2025–2026 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu;
  • kobiet urodzonych w latach 2000-2008, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończą naukę na kierunkach takich jak medycyna, psychologia, informatyka, rehabilitacja, weterynaria czy tłumaczenia;
  • osób zgłaszających się do służby, które nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

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Kategorie wojskowe i ich znaczenie

W czasie kwalifikacji wojskowej nadawana jest jedna z czterech kategorii, które określają zdolność do pełnienia służby wojskowej: 

  • A – zdolny do odbywania czynnej służby wojskowej;
  • B - czasowo niezdolny do służby, jednak w tym wypadku stan zdrowia może zostać ponownie oceniony po upływie określonego czasu;
  • D - niezdolny do służby w czasie pokoju (zwolniony z obowiązku służby w czasie pokoju);
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, niezależnie od okoliczności.

Warto pamiętać, że kategoria D nie oznacza zwolnienia z obowiązków związanych z obronnością państwa. Osoba, która ją otrzymała, nie może zostać powołana do służby wojskowej w czasie pokoju. Kategoria D nie wyklucza jednak powołania w razie wojny.