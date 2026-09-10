Kwalifikacja wojskowa 2027 rozpocznie się 1 lutego
Informacje dotyczące najbliższej kwalifikacji wojskowej zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.
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Jak wynika ze wspomnianego rozporządzenia, kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku ogłoszona zostanie 15 stycznia. Rozpocznie się natomiast 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia.
Za wysyłanie wezwań do stawienia się na komisję wojskową odpowiedzialni są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Wezwany ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie, a następnie po zweryfikowaniu tożsamości przejść badania lekarskie. Za niestawienie się na kwalifikację wojskową grozi grzywna.
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Obowiązek stawienia się na komisję wojskową dotyczyć będzie:
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W czasie kwalifikacji wojskowej nadawana jest jedna z czterech kategorii, które określają zdolność do pełnienia służby wojskowej:
Warto pamiętać, że kategoria D nie oznacza zwolnienia z obowiązków związanych z obronnością państwa. Osoba, która ją otrzymała, nie może zostać powołana do służby wojskowej w czasie pokoju. Kategoria D nie wyklucza jednak powołania w razie wojny.
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