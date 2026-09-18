Po spotkaniu z polskim premierem Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim znaczenia utrzymania jedności i wspólnych działań na rzecz zakończenia wojny.

Reklama Reklama

„Ukraina i Polska to silni sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy, a wspólny wróg jest jeden” – przekazał ukraiński prezydent.

Zełenski podziękował także Polsce za przygotowanie nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Jak zaznaczył, jest to ważny krok w zakresie wsparcia dla jego kraju.

Mówiąc o nowym pakiecie, Donald Tusk poinformował podczas szczytu, że przekazał Zełenskiemu szczegóły dotyczące tego wsparcia. Premier podkreślał przy tym, że oba państwa pozostają bliskimi przyjaciółmi, sojusznikami i partnerami.

Rozmowy o Karpackiej Ósemce

Polski premier i ukraiński prezydent rozmawiali również o dalszym rozwoju Karpackiej Inicjatywy. Nowy format, określany jako Karpacka Ósemka lub C8, obejmuje Ukrainę, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Czechy, Austrię i Węgry, przy udziale Unii Europejskiej jako całości.

Celem inicjatywy jest zacieśnienie współpracy państw regionu m.in. w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, logistyki oraz współpracy gospodarczej i transgranicznej. Zełenski mówił, że format ma stworzyć kolejny mechanizm współpracy na poziomie europejskim.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj jest gotowy dzielić się z Polską doświadczeniami i rozwijać współpracę korzystną dla obu stron. „Właśnie tak należy budować relacje między naszymi państwami również w przyszłości” – przekazał.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk na Ukrainie. „Czekają nas ciężkie miesiące” Wydaje się, że wojna na wyniszczenie gospodarki wkracza w decydującą fazę – ocenił premier Donald Tusk, który przebywa na Ukrainie. Zaznaczył, że p...

Podczas szczytu Tusk mówił także o znaczeniu dalszego wsparcia Ukrainy i bezpieczeństwa regionu. Zadeklarował, że Polska popiera integrację europejską Ukrainy, wskazując, że jej członkostwo w UE może wzmocnić zarówno Unię, jak i bezpieczeństwo całego regionu.

Karpacka Ósemka zainaugurowała działalność podczas piątkowego spotkania w ukraińskich Karpatach. Jak podkreślał Zełenski, współpraca ma obejmować nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale również energetykę, transport, handel i inwestycje.