Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania Karpackiej Ósemki w Hucie w obwodzie iwanofrankiwskim
Po spotkaniu z polskim premierem Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim znaczenia utrzymania jedności i wspólnych działań na rzecz zakończenia wojny.
„Ukraina i Polska to silni sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy, a wspólny wróg jest jeden” – przekazał ukraiński prezydent.
Zełenski podziękował także Polsce za przygotowanie nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Jak zaznaczył, jest to ważny krok w zakresie wsparcia dla jego kraju.
Mówiąc o nowym pakiecie, Donald Tusk poinformował podczas szczytu, że przekazał Zełenskiemu szczegóły dotyczące tego wsparcia. Premier podkreślał przy tym, że oba państwa pozostają bliskimi przyjaciółmi, sojusznikami i partnerami.
Polski premier i ukraiński prezydent rozmawiali również o dalszym rozwoju Karpackiej Inicjatywy. Nowy format, określany jako Karpacka Ósemka lub C8, obejmuje Ukrainę, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Czechy, Austrię i Węgry, przy udziale Unii Europejskiej jako całości.
Celem inicjatywy jest zacieśnienie współpracy państw regionu m.in. w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, logistyki oraz współpracy gospodarczej i transgranicznej. Zełenski mówił, że format ma stworzyć kolejny mechanizm współpracy na poziomie europejskim.
Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj jest gotowy dzielić się z Polską doświadczeniami i rozwijać współpracę korzystną dla obu stron. „Właśnie tak należy budować relacje między naszymi państwami również w przyszłości” – przekazał.
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Podczas szczytu Tusk mówił także o znaczeniu dalszego wsparcia Ukrainy i bezpieczeństwa regionu. Zadeklarował, że Polska popiera integrację europejską Ukrainy, wskazując, że jej członkostwo w UE może wzmocnić zarówno Unię, jak i bezpieczeństwo całego regionu.
Karpacka Ósemka zainaugurowała działalność podczas piątkowego spotkania w ukraińskich Karpatach. Jak podkreślał Zełenski, współpraca ma obejmować nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale również energetykę, transport, handel i inwestycje.
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