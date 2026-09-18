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Bogusław Chrabota: Polska prawica chce marszem we Lwowie podarować prezent Putinowi?

Piramida absurdu, stojąca za pomysłem posłów prawicy, by zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym polski Marsz Niepodległości, sięga nieboskłonu i wpisuje się w przygotowywane na Kremlu scenariusze eskalacji napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą.

Publikacja: 18.09.2026 17:40

Marsz Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Bogusław Chrabota

Czy ktokolwiek z 21 inicjatorów akcji i autorów skierowanej do rządu interpelacji w sprawie zorganizowania Marszu Niepodległości we Lwowie ma nadzieję, że polski rząd poprze pomysł? Szczerze wątpię.

Marsz Niepodległości w „polskim” Lwowie to czysta prowokacja

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