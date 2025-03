Rosjanie wypychają Ukraińców z obwodu kurskiego. Kijów traci ważną kartę przetargową

Rosyjska armia próbowała przerzucić swoje siły na zaplecze Ukraińców, wykorzystując do tego przebiegający koło Sudży gazociąg, którym Rosja jeszcze do końca ubiegłego roku dostarczała gaz do Europy. Ukraińska strona twierdzi zaś, że w wyniku tej operacji Rosjanie ponieśli ogromne straty. Nawet z relacji rosyjskich mediów wynika, że wielu żołnierzy zatruło się w rurze metanem po drodze do Sudży. Nie wiadomo, ilu rosyjskich żołnierzy dotarło do celu, pokonując kilkunastokilometrowy odcinek w rurze o średnicy 1,4 m (media kremlowskie mówią o kilkuset żołnierzach).

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim. Sukces czy klęska?

– Niestety wygląda na to, że operacja kurska rzeczywiście dobiega końca. Jest duży dylemat. Przerzucenie tam dodatkowych sił mogłoby osłabić nasze pozycje na innych odcinkach frontu. W lutym prezydent Zełenski w jednym z wywiadów powiedział, że może zaproponować Rosji wymianę części obwodu kurskiego na wycofanie Rosjan z części okupowanych terenów Ukrainy. I to był błąd, który tylko zmotywował Putina do nasilenia operacji w obwodzie kurskim – mówił w środę „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa.

– Tracimy jedną z niewielu kart przetargowych, ale nie przesadzałbym ze znaczeniem tej karty. Gdyby na początku operacji Ukrainie udało się zająć kurską elektrownię atomową i utrzymać tam pozycje, wtedy moglibyśmy to wymienić na np. okupowaną przez Rosjan zaporoską elektrownię. To byłby mocny argument. Ale to się niestety nie udało – mówi. Jednym z kluczowych celów ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim, jak twierdzi Melnyk, było odciągnięcie rosyjskich rezerw z innych odcinków frontu.