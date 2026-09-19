Premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
W piątek wieczorem agencja Moody’s po raz pierwszy od blisko 24 lat obniżyła rating Polski – z poziomu A2 do A3, zmieniając przy tym perspektywę z negatywnej na stabilną „Według Moody’s obniżenie ratingu Polski odzwierciedla oczekiwania co do trwałego pogorszenia się siły fiskalnej Polski” – podało Ministerstwo Finansów, zaznaczając, że „utrzymujące się wysokie deficyty fiskalne oraz rosnące koszty odsetkowe mają prowadzić do znacznego wzrostu długu publicznego i pogorszenia wskaźników obsługi zadłużenia”.
„Moody’s prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie na podwyższonym poziomie około 7 proc. PKB zarówno w 2026, jak i 2027 r.” – czytamy w serwisie internetowym resortu finansów. W tekście podkreślono, że redukcję deficytu będą ograniczać wysokie wydatki na obronność, rosnące koszty ochrony zdrowia, utrzymujące się wysokie inwestycje publiczne oraz zobowiązania związane z wydatkami społecznymi. Agencja Moody’s prognozuje wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 59,7 proc. w 2025 r. do 68,9 proc. PKB w 2027 r. Według niej, skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, odzwierciedlając „ograniczoną gotowość lub zdolność do odbudowy buforów fiskalnych w sprzyjających warunkach gospodarczych”.
Czytaj więcej
Agencja Moody’s obniżyła rating Polski do A3 z perspektywą stabilną, z poziomu A2 z perspektywą negatywną. To pierwsza obniżka ratingu Polski w his...
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oświadczył w mediach społecznościowych, że rząd traktuje decyzję Moody’s „poważnie, ale spokojnie”. „Polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym Prezydenta” – napisał w serwisie X.
W związku z obniżeniem przez Moody’s ratingu Polski politycy opozycji skrytykowali politykę rządu Donalda Tuska. Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odniósł się do słów Andrzeja Domańskiego, pytając, co słowa o „konsekwentnym wzmacnianiu finansów publicznych” oznaczają w ustach ministra finansów „rządu, który konsekwentnie prowadzi finanse publiczne w kierunku zwiększania wydatków, deficytu, długu, debudżetyzacji i przekroczenia progów konstytucyjnych”. Bosak zarzucił rządzącym, że nie zwołują żadnej narady z udziałem opozycji w tej sprawie kryzysu finansów publicznych, w który, jego zdaniem, wchodzi Polska.
Czytaj więcej
Czy Donald Tusk po raz drugi nie wywiąże się z obietnicy likwidacji bądź reformy Funduszu Kościelnego? Tak twierdzą nasi rozmówcy z koalicji rządow...
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek ocenił, że pierwsza w historii obniżka ratingu Polski przez Moody’s to „bardzo poważny sygnał dotyczący stanu naszych finansów publicznych”. Przytaczając argumenty wymienione przez agencję były szef MEN zaznaczył, że nie chodzi o „abstrakcyjną ocenę analityków”. „Niższy rating może oznaczać wyższy koszt pożyczania pieniędzy przez państwo. A droższy dług to więcej miliardów przeznaczanych na odsetki zamiast na inwestycje, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia czy rozwój gospodarki” – wskazał.
„Rachunek za brak kontroli nad finansami publicznymi nie znika. Zostaje przerzucony na kolejne lata i ostatecznie płacą go podatnicy. Donald Tusk może opowiadać, że Polska jest finansowym tygrysem Europy. Moody’s właśnie sprawdził rachunki i zobaczył, że tygrys żyje na kredyt” – napisał Czarnek. „Katastrofa” – dodał w innym wpisie.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenił, że Donaldowi Tuskowi i Andrzejowi Domańskiemu zdemontowanie polskiej gospodarki zajęło trzy lata. „Wstyd na cały świat” – napisał w serwisie X. Na tej samej platformie inny poseł PiS, Jan Mosiński, napisał pod adresem rządzących: „Kwestią czasu jest przekroczenie progu ostrożnościowego, rośnie bezrobocie, inflacja, ceny paliw, koszty życia. Jednym słowem nieudacznicy”.
Czytaj więcej
Rząd chce podnieść próg podatkowy w PIT do 130 tys. zł i wprowadzić nową stawkę 24 proc. dla zarabiających do 150 tys. zł rocznie. Z sondażu, przep...
Poseł PiS Michał Wójcik wyraził pogląd, że o niekompetencji Andrzeja Domańskiego świadczy to, że kredyty hipoteczne są niżej oprocentowane niż polskie obligacje. „Inwestorzy nie ufają Polsce. W trzy lata rząd nieudaczników załatwił finanse publiczne, prowadząc nas do katastrofy” – ocenił.
„Ostrzegałem rok temu, że ci amatorzy do tego doprowadzą” – napisał z kolei lider klubu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, oceniając decyzję Moody’s. „Za rok doprowadzę do tego, że gospodarka wróci na właściwe tory” – zadeklarował były premier.
Były rzecznik rządu Morawieckiego, europoseł Piotr Muller (kiedyś PiS, dziś Rozwój Plus) ocenił z kolei, że decyzja o obniżeniu ratingu to „niepokojący sygnał, który pokazuje, że inwestorzy tracą zaufanie do polskiej gospodarki”. „Czas wrócić do ambitnej wizji gospodarczej, silnych inwestycji i odpowiedzialnego zarządzania państwem, które były znakiem rozpoznawczym rządów premiera Morawieckiego” – przekonywał.
Czytaj więcej
„Tusk kombinuje i robi podatkową kosmetykę” – ocenia Przemysław Czarnek. W podobnym na ruch rządu reagują inni politycy PiS. Mariusz Błaszczak doda...
Decyzję Moody’s skomentował też Pałac Prezydencki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że obniżenie ratingu nie wystawia dobrego świadectwa ministrowi finansów, premierowi i całej ekipie rządzącej. „Za złe prowadzenie spraw fiskalnych i gospodarczych cenę poniesiemy wszyscy jako Polacy” – napisał w serwisie X. „Zbyt dużo sztuczek PR i ośmiu gwiazdek, a zbyt mało realnej pracy po stronie rządu” – dodał, nawiązując do wulgarnego hasła wymierzonego w PiS.
W podobnym tonie wypowidział się Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Obniżony rating Polski. Moody’s wskazuje wprost na wysoki deficyt, rosnący dług publiczny i coraz droższą obsługę zadłużenia jako czynniki, które osłabiają wiarygodność naszego państwa. Kradną, kłamią i zadłużają naszą Ojczyznę. Niestety, za wszystko zapłacimy my – Polacy!” – stwierdził.
Czytaj więcej
Mniej niż połowa Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać zmiany podatkowe, proponowane przez rząd Donalda Tuska – wynika z son...
Głos na temat decyzji ws. ratingu zabrał także poseł koalicji Ryszard Petru, wiceprzewodniczący powstałego po rozłamie w partii Szymona Hołowni klubu Centrum. Według niego decyzja Moody’s to sygnał alarmowy dla wszystkich. „Kampania wyborcza 2027 nie może zmienić się w wyścig na populizm i pogłębianie deficytu. Stabilność finansów publicznych to także część polskiego bezpieczeństwa, równie ważna jak bezpieczeństwo militarne” – przekonywał w mediach społecznościowych, dodając, że należy przeprowadzić przegląd wydatków publicznych i zlikwidować luki, którymi wypływają publiczne pieniądze.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas