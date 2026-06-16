Bonnie Tyler
Jak informuje RMF24, znana walijska piosenkarka trafiła do szpitala na początku maja. Jej stan był bardzo ciężki, dlatego lekarze zdecydowali o wprowadzeniu jej w śpiączkę farmakologiczną. Teraz artystka odzyskała przytomność, choć jej stan po wybudzeniu jest delikatny.
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Powodem hospitalizacji były komplikacje związane z nagłą operacją jelita. W pewnym momencie doszło do chwilowego zatrzymania akcji serca i piosenkarka musiała być reanimowana. Jej problemy zdrowotne miały rozpocząć się od infekcji, która rozwinęła się po zabiegu dermatologicznym wykonanym w Wielkiej Brytanii.
Artystka od wielu lat mieszka na południu Portugalii. Leczenie odbywa się w szpitalu w pobliskim Faro. Wszystkie koncerty zaplanowane na wiosnę i lato zostały przełożone na 2027 r. Bliscy nie wykluczają jednak, że piosenkarka będzie mogła ponownie pojawić się na scenie już w październiku 2026 r.
Bonnie Tyler pochodzi z Walii. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Gaynor Hopkins-Sullivan. Piosenkarka zdobyła międzynarodową popularność pod koniec lat 70. Jej pierwszym wielkim przebojem była piosenka „It’s a Heartache” z 1977 r. Charakterystyczny, zachrypnięty głos Bonnie Tyler sprawił, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich wokalistek.
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