Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ostatni koncert Lecha Janerki na jarocińskiej scenie. Artysta, od ponad czterech dekad obecny na polskiej scenie muzycznej, zapowiedział zakończenie działalności koncertowej.

Reklama Reklama

Rok 2026, przypadający 40 lat po wydaniu albumu „Historia podwodna”, ma być jego ostatnim sezonem scenicznym. Występ w Jarocinie będzie jedną z nielicznych okazji, by zobaczyć artystę na żywo.

W dorobku Janerki znajdują się utwory, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki, w tym „Jezu, jak się cieszę”, „Konstytucje” czy „Rower”. Jak podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Michał Wiraszko, koncert może mieć szczególny, symboliczny charakter dla publiczności i samego wydarzenia.

Voo Voo, Frontside i powroty na scenę

Wśród ogłoszonych artystów znalazł się również zespół Voo Voo, kierowany przez Wojciecha Waglewskiego, który powraca z materiałem z albumu „Dźwięczność”.

Na scenie pojawi się także Frontside – jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli polskiego metalcore’u. Zespół wraca po kilkuletniej przerwie z nową płytą „Nemesis”.

Do line-upu dołącza również projekt Gold Rock Band – inicjatywa Ewy i Sary Brylewskich, stanowiąca muzyczny hołd dla Roberta Brylewskiego. W repertuarze znajdą się utwory zespołów Brygada Kryzys, Armia i Izrael.

Młode zespoły i nowe brzmienia

Organizatorzy konsekwentnie uzupełniają program o artystów młodego pokolenia. Wśród nich znalazła się Stacja B., łącząca punkrockową energię z osobistymi tekstami, oraz Père-Lachaise – laureaci konkursu Rytmy Młodych.

Na festiwalu wystąpi również Sensei Dżakba, łączący działalność muzyczną z performansem i aktywnością w mediach społecznościowych. Line-up uzupełnia Czemoo – projekt tworzony przez bardzo młodych muzyków związanych ze sceną rapu i hardcore’u.

Jarocin Festiwal 2026 – kolejne ogłoszenia w drodze

Nowe ogłoszenia dołączają do wcześniej zaprezentowanego programu, w którym znaleźli się m.in. Houk Generation X (reaktywacja na jeden koncert), Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino oraz Wojtek Szumański.

W programie znalazł się także koncert specjalny „Moja krew, twoja krew” oraz projekty przygotowane w ramach przeglądu Rytmy Młodych, w tym „Kobiety Jarocina” z udziałem Renaty Przemyk oraz interpretacja albumu „Nowa Aleksandria” zespołu Siekiera w wykonaniu Sad Smiles.

Organizatorzy zapowiadają kolejne ogłoszenia programowe. Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. Szczegóły oraz bilety dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.