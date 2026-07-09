O nowym programie poinformowano na profilu Inspektoratu na X; informację przekazał we wpisie także wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Reklama Reklama

Platforma Wysyłkowa Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania

Jak czytamy w komunikacie IWSZ, uruchomiona została Platforma Wysyłkowa Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania, umożliwiająca odbiór umundurowania przez żołnierzy w paczkomatach, nie zaś – tak jak obecnie – jedynie w wojskowych magazynach.

„Żołnierze uczestniczący w pilotażu Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania mogą zamawiać wyposażenie za pośrednictwem wojskowego systemu informatycznego i odbierać je w paczkomatach. Rozwiązanie upraszcza proces zaopatrywania, skraca czas odbioru oraz stanowi kolejny krok w cyfryzacji logistyki Sił Zbrojnych RP” – zaznaczono.

5600 zamówień na mundury w nowym systemie

Obecnie trwa drugi etap pilotażu, w którym z systemu korzysta – jak informuje IWSZ – już ponad 20 tys. żołnierzy. Do końca roku ma to być ok. 60 tysięcy. „Dotychczas w systemie złożono już 5600 zamówień, które skompletowano w 6260 przesyłek kurierskich” – informuje wojsko. Pełne wdrożenie nowego systemu w Siłach Zbrojnych RP planowane jest na przyszły rok.

– Chcemy, żeby żołnierz mógł w nowoczesny, a zarazem prosty i wygodny sposób zamówić przysługujące mu wyposażenie, bez konieczności dostosowania się do godzin pracy magazynu, a także, aby mógł zrobić to w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Platforma wysyłkowa to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, dające służbom logistycznym dodatkowe narzędzia i tworzące elastyczne możliwości wykonawcze, podnoszące jednocześnie jakość usług logistycznych – powiedział szef Inspektoratu gen. Dariusz Mendrala.