W wyniku nocnego amerykańskiego nalotu uszkodzony został most kolejowy w prowincji Golestan, położonej na północnym wschodzie Iranu; to ważny punkt na szlaku handlowym wiodącym do Rosji i Chin – poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na doniesienia agencji Fars News.

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Szlak handlowy Iran–Rosja odcięty przez USA

Trasa kolejowa, na której znajduje się most, wiedzie przez Turkmenistan i Kazachstan. Miała ona szczególne znaczenie w związku z amerykańską blokadą irańskich portów, nałożoną w marcu, kiedy Teheran wstrzymał wszelką żeglugę w cieśninie Ormuz, kluczowym punkcie na trasie eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej.

Agencja Fars podkreśliła, że Rosja korzystała z tej trasy do transportu towarów od ubiegłego roku, a od czasu nałożenia przez USA blokady morskiej na Iran wielkość wymiany handlowej z Chinami, prowadzonej tą trasą, wzrosła trzykrotnie.

Władze Iranu skrytykowały w czwartek amerykańskie ataki na mosty kolejowe, nazywając je „rażącą zbrodnią wojenną”.

MSZ „potępiło z całą surowością” uderzenia sił USA wymierzone w „prowincje nadbrzeżne na południu kraju”, a także w „dwa mosty we wschodnich prowincjach, na linii kolejowej prowadzącej do świętego miasta Meszhed”, gdzie w czwartek odbywają się uroczystości żałobne ajatollaha Alego Chameneiego. Połączenie kolejowe między Teheranem a Meszhedem zostało zawieszone – poinformowała irańska telewizja państwowa.

Resort dyplomacji w Teheranie podkreślił prawo Iranu do „obrony integralności terytorialnej, suwerenności i bezpieczeństwa narodowego” – przekazała agencja AFP.

Eksplozje w prowincji Buszehr

Irańskie media państwowe poinformowały w czwartek, powołując się na źródła lokalne, że w prowincji Buszehr na południu kraju słychać było odgłosy kilku eksplozji.

Emiracki portal Gulf News przekazał, że był to skutek ostrzału wymierzonego w obiekt należący do sił powietrzno-kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Doniesienia o pożarze i wybuchach wywołały spekulacje, że celem ataku mogły być magazyny rakietowe, infrastruktura związana z dronami lub ośrodki dowodzenia, choć ani Waszyngton, ani Teheran nie opublikowały szczegółowej oceny strat. Wicegubernator prowincji Buszehr przekazał natomiast państwowym mediom, że amerykański ostrzał objął kilka lokalizacji w tej części kraju, w tym obszar wokół elektrowni jądrowej.