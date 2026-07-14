VeloBank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wdraża Regulamin Zwolnień Grupowych – poinformowało biuro prasowe we wtorkowym komunikacie. Proces konsultacji ze związkami zawodowymi zakończył się, ale pomimo zaproponowania dodatkowych warunków odpraw, nie udało się wypracować porozumienia. Zwolnienia będą prowadzone etapami do 31 marca 2027 r. i obejmą nie więcej niż 950 osób.

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Jak redukcja zatrudnienia wpłynie na jakość usług

Zapowiedź zwolnień grupowych pojawiła się 23 czerwca, gdy VeloBank poinformował o rozpoczęciu negocjacji z pracownikami oraz zawiadomieniu właściwego urzędu pracy. Wówczas nie ujawniono jeszcze skali planowanych redukcji, obecnie wiadomo, że obejmą one zarówno pracowników przejętych z Citi Handlowego, jak i dotychczasowych pracowników VeloBanku. Cięcia w zatrudnieniu mają być elementem budowy docelowej struktury organizacyjnej po zakończonej integracji z działalnością detaliczną Citi Handlowego, co nastąpiło w połowie czerwca br.

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– Mamy świadomość, że za każdą zmianą stoją konkretni ludzie i ich zawodowe plany. Dlatego od początku naszym celem było przeprowadzenie tego procesu w sposób odpowiedzialny, transparentny i z poszanowaniem wszystkich pracowników. Dołożymy wszelkich starań, aby osoby objęte zmianami otrzymały możliwie najlepsze wsparcie – zapewnia prezes VeloBanku Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

Jakie odprawy dostaną zwolnieni z VeloBanku

VeloBank podkreśla, że osoby objęte procesem będą mogły skorzystać ze świadczeń przewidzianych w regulaminie, w tym nawet 10-miesięcznych odpraw, programu outplacementowego, obejmującego szkolenia ułatwiające znalezienie nowego zatrudnienia oraz wsparcia psychologicznego.

Zarząd VeloBanku zadecydował dodatkowo o zaoferowaniu pracownikom ponadstandardowych świadczeń – zrównania wszystkich odpraw do poziomu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którym dotychczas objęci byli jedynie pracownicy, którzy w ramach transakcji przeszli z Citi Handlowego. Ponadto każdy z pracowników dotkniętych redukcjami może jeszcze liczyć na dodatkowe odprawy i opiekę medyczną przez kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia.

Cały proces będzie realizowany etapowo. Jedną z możliwych form rozwiązania umowy o pracę będzie porozumienie stron. W celu zapewnienia wszystkim pracownikom równego dostępu do informacji, osoby objęte zwolnieniami otrzymają informację drogą e-mailową w tym samym czasie wraz z pakietem informacji o dostępnym wsparciu. „Następnie każda osoba będzie mogła odbyć indywidualną rozmowę z przełożonym, podczas której zostaną omówione szczegóły procesu i możliwość skorzystania z porozumienia stron” – czytamy w komunikacie.

Jak redukcja zatrudnienia wpłynie na jakość usług

– Wierzymy, że odpowiedzialne przeprowadzenie tego procesu jest niezbędnym elementem budowy stabilnej i efektywnej organizacji, która będzie mogła rozwijać się w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym – zaznaczył prezes Marciniak.

VeloBank podkreśla, że zwolnienia nie wpłyną na bieżącą działalność instytucji ani jakość obsługi klientów. Wszystkie usługi banku pozostają dostępne bez zmian. W ramach integracji z częścią detaliczną Citi Handlowego, VeloBank przejął około 500 tys. klientów indywidualnych, portfel kredytów o wartości około 6 mld zł, depozyty przekraczające 21 mld zł oraz blisko 1,6 tys. pracowników. Sam proces integracji nie przebiegł idealnie, klienci skarżyli się na problemy techniczne, a także na dostęp do usług i produktów, jakie oferował im Citi Handlowy.