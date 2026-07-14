10 czerwca PFRON ponownie uruchomił wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością
Pierwotny program PFRON „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” zamknięty został wraz z końcem 2025 r. W związku z tym osoby, które miały wypożyczony sprzęt, mogły korzystać z niego tylko do końca września 2026 r. W efekcie reaktywacji programu wypożyczalni, wspomniane osoby mogą przedłużyć swoje umowy z PFRON. Z programu skorzystać mogą również nowi beneficjenci.
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Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością reaktywowana została przez PFRON 10 czerwca 2026 r. Od tego dnia obowiązuje ogłoszona nowa wersja programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.
Wynika z niej, że w ramach programu PFRON udostępnia przede wszystkim następujący sprzęt i technologie wspomagające:
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2028 r.
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Z wypożyczalni korzystać mogą:
Osoba z niepełnosprawnością może – z pewnymi wyjątkami – wypożyczyć sprzęt pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup tego samego sprzętu.
Osoby korzystające z tego programu PFRON muszą jednak pamiętać o tym, że nie ma możliwości serwisu naprawczego wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego usterki lub awarii osoba z niepełnosprawnością może oddać sprzęt do naprawy na własny koszt, po wcześniejszym uzyskaniu zgody PFRON. Może również zrezygnować z dalszego wypożyczania.
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Aby skorzystać z programu, osoba z niepełnosprawnością musi złożyć wniosek. Może to zrobić w następujący sposób:
Następnie konieczne jest zawarcie z PFRON umowy wypożyczenia. Umowa ta zawierana jest na okres nie dłuższy niż czas obowiązywania programu, a więc do 31 grudnia 2028 r. lub na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy należy wpłacić jednorazową kaucję zwrotną w wysokości 2 proc. ceny zakupu danego sprzętu czy technologii.
Po dopełnieniu powyższych formalności osobie z niepełnosprawnością przekazywany jest sprzęt lub technologia w wybrany przez nią sposób:
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Jeśli w życie wejdzie projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, PFRON będzie miał możliwość nieodpłatnie przekazywać sprzęt z wypożyczalni osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Uregulowanie tych kwestii ustawą jest konieczne, ponieważ sprzęt stanowi rezerwę strategiczną i własność Skarbu Państwa.
Możliwość nieodpłatnego przekazywania ma być rozwiązaniem czasowym, obowiązującym do końca 2028 r.
W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że planowane zmiany są konieczne. Wypożyczalnia generowała wyjątkowo wysokie koszty. Dostępny w niej sprzęt był kosztowny w utrzymaniu i użytkowaniu, a także w organizacji wypożyczania.
Dzięki reaktywacji programu wypożyczalni PFRON, umowy na wypożyczenie sprzętu zawarte wcześniej, są przedłużane. Jednocześnie, zgodnie z założeniami programu, zawierane są nowe umowy. W przypadku zarówno jednych, jak i drugich – po wejściu w życie wspomnianych zmian w prawie – pojawi się możliwość nieodpłatnego przekazania sprzętu na własność.
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