Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dzięki proponowanym zmianom rehabilitacja ma być prowadzona w sposób bardziej ciągły i być lepiej dopasowana do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

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20 dni rehabilitacji na NFZ. Obiektywne kryteria klasyfikacji

Obowiązujący obecnie 10-dniowy cykl fizjoterapii ambulatoryjnej nie zawsze jest wystarczający, dlatego w ramach nadchodzącej reformy pojedynczy cykl fizjoterapii ma zostać wydłużony do 20 dni zabiegowych, a w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie także jej przedłużenie.

Ministerstwo chce także ujednolicić zasady kierowania pacjentów na odpowiednią formę rehabilitacji. Projekt zakłada wprowadzenie obiektywnych kryteriów kwalifikacji na konkretne zabiegi. Lekarze oraz fizjoterapeuci będą oceniać stan zdrowia i sprawność pacjenta w oparciu o:

specjalistyczne skale medyczne,

Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Dzięki temu pacjent ma trafiać na taką formę rehabilitacji, która w jego przypadku przyniesie najlepsze efekty.

Fizjoterapia domowa bardziej dostępna dla pacjentów. Większa rola fizjoterapeutów

Zmiany czekają osoby z ograniczoną samodzielnością, które wymagają wsparcia w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada, że rehabilitacja domowa będzie dostępna przede wszystkim dla osób, które nie są w stanie dotrzeć do placówki medycznej.

Co istotne, wzrośnie także rola fizjoterapeutów. Oprócz konsultacji lekarskiej, pacjent będzie mógł skorzystać także z porady fizjoterapeuty, który zyska uprawnienia do:

kwalifikowania do określonych zabiegów,

ustalania celów leczenia,

bieżącego sprawdzania rezultatów prowadzonej terapii.

Co jeszcze zyskają pacjenci? Zmiany z myślą o najmłodszych pacjentach

Ministerstwo kładzie nacisk również na rehabilitację dziecięcą. Projekt przewiduje wyodrębnienie świadczeń rehabilitacji stacjonarnej dedykowanych dzieciom. Ma to ułatwić placówkom kontraktowanie usług i sprawić, że opieka będzie lepiej dopasowana do specyficznych potrzeb rozwojowych małych pacjentów.

Wśród najważniejszych korzyści Ministerstwo Zdrowia wymienia również rehabilitację pulmonologiczną bliżej domu. „Pacjenci z chorobami układu oddechowego będą mogli korzystać z rehabilitacji dziennej bliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności korzystania wyłącznie z wyspecjalizowanych ośrodków prowadzących rehabilitację w warunkach subterraneoterapii” – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych. Jeśli zmiany zostaną przyjęte w zakładanym kształcie, nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.